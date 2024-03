Lewis Hamilton heeft dit seizoen voorlopig een jaar om van te huilen en in Australië kwam daar op zondag nog een schepje bovenop met een uitvalbeurt. De zevenvoudig wereldkampioen reageert op zijn desastreuse seizoenstart en probeert positief te blijven.

Het seizoen is voor het team van Hamilton voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes, met Hamilton voorop komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Uitvalbeurt

Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwam de zevenvoudig wereldkampioen in ieder geval niet verder dan een teleurstellende zevende plek en in in Djedda ging het allemaal van kwaad tot erger voor de man uit Stevenage. Hamilton kwam niet verder dan de negende plek, terwijl George Russell het iets beter deed door in Saoedi-Arabië als zesde over de streep te komen. In Melbourne is het seizoen van Hamilton nog verder in de soep gelopen: na ongeveer een kwart wedstrijd gaf zijn motor de geest en moest hij zijn W15 noodgedwongen langs de baan parkeren.

Achter zich laten

Een nulresultaat is het gevolg, wat betekent dat Hamilton slechts acht punten heeft gepakt in zijn eerste drie races. De Brit krijgt na de race de vraag hoe hij omgaat met deze lastige situaties: "Ik denk dat dit één van de momenten is waar je het gewoon moet laten gaan. We proberen altijd om dingen te controleren in het leven. In deze situatie moet je het gewoon laten zijn wat het is. Ik ga door vanaf hier, zonder stress. Ik ga trainen. Waar werk ik naartoe? Ik werk naar het fit en gezond blijven, zodat ik klaar ben voor het moment dat we de auto op de rit krijgen."

