Terwijl de Formule 1-coureurs zich momenteel kunnen storten op een weekendje vrij tussen de races in China en Miami, woekert het gewelddadige conflict tussen Israël en Gaza onverminderd door. Lewis Hamilton spreekt zich uit op zijn Instagram-kanaal en wil dat de ellende in de regio daar stopt.

Op dinsdag was het precies tweehonderd dagen sinds het conflict in Israël en Gaza losgebarsten is na een verrassingsaanval van Gaza op Israël op 7 oktober 2023. Bij die aanval werden er ongeveer 1.200 Israëli's gedood, waarvan 846 burgers en meer dan 300 Israëlische soldaten. Het was het gevolg na eerdere bombardementen van Israël aan het adres van Gaza, waarna Hamas het heft in eigen hand nam en terugsloeg. Sindsdien woedt er in de regio een zware en bloedige oorlog, waarbij ook een groot deel van de omliggende landen inmiddels betrokken zijn.

Hamilton spreekt zich uit

Ondertussen lijkt er voorlopig geen oplossing voor het conflict in beeld en blijven er dagelijks burgerdoden vallen in het gebied. De onrust is groot en wereldwijd spreken mensen hun zorgen uit over het rampgebied. Dit keer is het zevenvoudig wereldkampioen - die over het algemeen vaak politiek zeer betrokken is bij wereldwijde zaken - die zijn platform gebruikt om op te roepen tot vrede. Hij deelt een reel van UNICEF waarin te zien is hoe de erbarmelijke situatie in het gebied is en roept op tot vrede: "Dit moet stoppen."

‼️ Lewis Hamilton has shared a Reel from UNICEF that highlights the continuous massacre of Gaza and their people, writing: “This has to end.” pic.twitter.com/8GlgSb3QGm — deni (@fiagirly) April 23, 2024

