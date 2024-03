Sebastian Vettel heeft toegegeven dat hij genoten heeft van zijn periode buiten F1, maar dat hij voor 2024 nog 'plannen heeft' in de koningsklasse en niet uitsluit dat hij nog een keer als coureur terug gaat keren.

Vettel domineerde tijdens zijn tijd bij Red Bull Racing, waar hij in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen werd en Red Bull Racing bovenaan het kampioenschap bij de constructeurs eindigde. Nadat de nieuwe reglementen waren begonnen in F1, besloot Vettel naar Ferrari te gaan. Daar won hij wel races, maar kwam hij dankzij de dominantie van Mercedes niet in de buurt van zijn vijfde wereldkampioenschap. Vettel ging vervolgens nog naar Aston Martin, maar besloot eind 2022 te stoppen met de Formule 1. 2024 is dus het tweede jaar dat Vettel niet actief is in F1, maar het kriebelt duidelijk bij de Duitser.

Vettel over periode na F1

Tegenover het Duitse RTL zegt Vettel dat hij heeft genoten van zijn tijd met zijn familie de afgelopen anderhalf jaar. "Soms is het alsof een kind zegt: 'Papa, doe dat niet. Dan ben je zo lang weg.’ Ik heb echt van de afgelopen anderhalf jaar genoten met de kinderen en hopelijk hebben zij er ook van genoten." Vettel geeft, ondanks deze succesvolle periode, aan dat hij wel degelijk soms denkt aan een comeback. "Misschien dat ik er anders over zal denken, maar het gaat allemaal heel goed op dit moment. En natuurlijk is dat iets groots om mee om te gaan. Het speelt uiteraard in je hoofd en je denkt erover na. Maar ik weet van mijn tijd hoe ik het allemaal wil plannen en weet hoeveel erbij komt kijken. Het gaat dan om zo veel meer dan alleen die 24 races."

Vettel heeft plannen voor 2024

Toch kan Vettel zich niet inhouden als hem naar de toekomst in F1 wordt gevraagd. De Duitser geeft aan plannen te hebben dit seizoen. "Ik heb nog steeds plannen, hopelijk binnen de Formule 1 en dit jaar nog. Het valt nog te bezien of dat gaat gebeuren. Dat is ook een reden dat ik met Toto heb gesproken, naast anderen. Natuurlijk hebben we het ook gehad over de situatie bij Mercedes, maar niet specifiek over het overnemen van het zitje [van Hamilton]."

