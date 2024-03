Hoewel veel Formule 1-fans blij waren dat er in Melbourne weer eens een andere winnaar bovenaan stond, hoopt Sebastian Vettel dat Max Verstappen in Suzuka weer op de bovenste treden zal plaatsnemen.

Sinds het 2021-seizoen is het tijdperk van Verstappen aangebroken. De Nederlander heeft de recordboeken enigszins bijgewerkt en staat momenteel op 56 zeges. Lewis Hamilton leidt nog altijd dat klassement met 103 overwinningen en Michael Schumacher staat met 91 zeges ook nog boven de Red Bull-coureur. Het is misschien niet het spannendste om naar te kijken, hoewel 'Seb' bij Sky Sports Deutschland benadrukt hoe uniek het is wat we op dit moment zien.

Teams komen dichterbij

Vettel heeft in zijn hoogtijdagen maar liefst vier wereldtitels achter elkaar geplakt en mocht Verstappen ook dit jaar met het kampioenschap naar huis gaan, dan is dat hem ook gelukt. Het veld komt weliswaar dichter bij elkaar, maar Verstappen is nog altijd de te kloppen man. Volgens 'Seb' is Verstappen dan ook de torenhoge favoriet voor de winst in Japan. "Sportief gezien zouden we allemaal graag willen dat het dichterbij komt. Maar de tekenen zijn goed, het lijkt dit jaar dichterbij te komen. Maar ik geloof dat Max en Red Bull in Suzuka weer de favorieten zijn."

Dominantie is wereldprestatie

Hoewel een gevecht om de leiding natuurlijk altijd het spannendst is, moet niet vergeten worden wat voor een prestatie Verstappen in combinatie met Red Bull neerzet. "Zoals ik al zei: vanuit sportief oogpunt is het leuk als er wat meer gebeurt, maar je mag de prestaties achter de dominantie die met name Red Bull en Max blijven tonen niet vergeten. Dat kun je niet genoeg benadrukken. Dus ik zal blij zijn als Max terugkeert naar de bovenste trede."

