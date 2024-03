Daar waar Daniel Ricciardo grote moeite heeft met de VCARB001, heeft Yuki Tsunoda zich in Australië in de punten gereden. Dr. Helmut Marko wijst in Speedweek naar de ontwikkeling van de 23-jarige Japanner, die aan het begin van zijn F1-carrière wat grillig was, maar inmiddels zijn teamgenoot alle hoeken van de baan laat zien.

Het Visa Cash App RB-team wordt nog steeds als opleidingsteam van Red Bull Racing gezien. Ricciardo heeft dan ook kenbaar gemaakt dat hij de stap naar het Oostenrijkse team binnenkort weer wil gaan maken, maar voorlopig moet hij eerst afrekenen met Tsunoda. De Japanner wordt eigenlijk bijna nooit genoemd als potentiële vervanger van Sergio Pérez, daar waar hij inmiddels aan zijn vierde jaar bij het zusterteam is begonnen.

'Problemen zijn verdwenen'

Marko prijst de ontwikkeling van Tsunoda: "Zijn problemen waren gebrek aan controle, uitbarstingen en de neiging om fouten te maken. Dat is allemaal verdwenen dit seizoen." Aan het begin van zijn Formule 1-carrière Tsunoda vaak te horen op de boordradio. Daarbij ging het er niet altijd even vriendelijk aan toe en Yuki stond dan ook bekend als een heethoofd.

Foutloos

Inmiddels is hij een aantal jaren verder en het aantal fouten is ook een stuk minder geworden. "Yuki rijdt momenteel op een zeer hoog niveau - en blijft foutloos. Franz Tost en ik hebben altijd in hem geloofd, zijn snelheid stond voor ons altijd buiten twijfel." Uiteindelijk wijst Marko dan ook naar de tijd die Tsunoda nodig had om te wennen. "Yuki is heel jong naar Europa gekomen en dat is heel erg zwaar voor een Japanner. Het is hier een heel ander leven. Maar nu gaat het goed en wordt Yuki opgemerkt op de coureursmarkt."

