Sebastian Vettel vermoedt kijkend naar de performance van Red Bull Racing niet dat Max Verstappen nadenkt over een vertrek, al zou de viervoudig wereldkampioen graag wat meer transparantie vanuit het team hebben gezien.

De wat leek rotsvaste toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt sinds een aantal weken enigszins op losse schroeven zijn komen te staan. Binnen de Oostenrijkse grootmacht is er een machtsstrijd gaande tussen de verschillende eigenaren, waarbij teambaas Christian Horner een centrale rol lijkt te spelen. Ondertussen is de soap rondom de eigen persoon van de Brit ook nog altijd niet ten einde, aangezien de vrouw die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag in beroep is gegaan bij de FIA.

Onrust binnen Red Bull Racing

Max Verstappen liet in de media optekenen dat hij een team vormt met zijn vader en Red Bull-topman Helmut Marko, en dat zijn toekomst bij Red Bull Racing verbonden is aan dat van laatstgenoemde. Marko liet recent weten dat het team hem mogelijk wilde schorsen, omdat hij verdacht zou worden van het lekken van bewijs in de zaak rondom Horner. Alhoewel dat inmiddels niet meer aan de orde lijkt te zijn, staan de verhoudingen nog altijd op scherp.

Vettel over toekomst Verstappen

"Op het moment is er natuurlijk veel onrust, maar vanuit een sportief oogpunt denk ik dat er op dit moment geen reden is over een vertrek na te denken", doelt Vettel tegenover sport.de op een eventueel vertrek van Verstappen. "Ik ken het team. Ik ken Christian en Helmut Marko erg goed van mijn tijd, maar het is heel moeilijk om een mening te hebben, want je weet niet wat er wel en niet is gebeurd. Wat dat betreft, zou je graag wat meer transparantie hebben, maar ik hoop dat het met de tijd duidelijk wordt.

