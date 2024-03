Marc Priestley, voormalig F1-monteur bij McLaren, zag dat Sergio Pérez teleurstelde tijdens de F1 Grand Prix van Australië en zijn zwakke plekken naar boven komen als Max Verstappen uitvalt of niet voorin mee kan rijden.

In de podcast Chequered Flag gaat Priestley in op de race van Red Bull in Australië. Verstappen viel na een paar rondjes al uit, waarna het aan Pérez was om voor Red Bull in ieder geval solide punten te veroveren. De Mexicaan kon het gat met de auto's van McLaren en Ferrari niet dichten, zag ook Priestley. "Als je Red Bull bent en je hebt geen Max Verstappen, wat heb je dan wel? Sergio [Pérez] lag niet op de tweede plaats waar hij hoort te zijn. Dit toont misschien wel een nog groter probleem aan binnen Red Bull."

Verstappen had ook moeite

Het hele weekend had Red Bull het lastig, ook al tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie. Priestley zag zelfs dat Verstappen het gedurende het weekend lastig had met de RB20. "Max [Verstappen] worstelde ook, hij klaagde en zeurde. Maar toen het erop aankwam op zaterdag tijdens de kwalificatie, deed hij het wel. Hij zette een ongelooflijke ronde neer voor pole. Ze moesten ervoor werken. Pérez kwam niet in de buurt van de performance van Max. In de race zat hij mijlenver bij hem vandaan."

Red Bull heeft twee goede coureurs nodig

Priestley zag dat Red Bull de afgelopen periode de luxe had dat ze geen enkele concurrent hadden tijdens de race en dat het voor Pérez dan geen probleem was om op P2 te eindigen achter een dominante Verstappen zonder dat hier iemand over zou klagen. "Ze creëerden de luxe van dominantie op de meeste circuits. Het was niet erg dat Pérez achter Verstappen lag, zolang hij in de buurt was." Priestley denkt dat de Mexicaan beter moet gaan presteren als Ferrari op de korte termijn daadwerkelijk een uitdager wordt van Red Bull Racing. "Als Ferrari dichterbij komt, en dat komen ze, dan hebben ze twee coureurs nodig die goed presteren."

