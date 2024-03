Eddie Jordan ziet het niet zo zitten met de huidige sprintraces in de Formule 1. De voormalig F1-coureur stelt veranderingen voor wat betreft het aantal sprintraces, waarbij hij ook graag ziet dat er jonge coureurs in de sprintraces rijden in plaats van de vaste F1-coureurs.

In de podcast Formula for Success zegt Jordan dat hij de sprintrace, nu hij ze een paar jaar in actie heeft gezien, niet veel ziet toevoegen aan een raceweekend in F1. Hij deelt de mening van onder meer Max Verstappen. "Ik vind sprintraces een mislukking, het is rommelig, het hoort niet thuis in het weekend van de Grand Prix. Het leidt af, het vermindert de waarde van wat we écht willen zien, namelijk wie de GP op zondag wint." Daarmee wil Jordan echter niet zeggen dat ze compleet moeten stoppen met de sprintrace als idee.

Jordan heeft idee voor sprintraces

Jordan denkt namelijk niet dat het een slecht idee is om sprintraces in de koningsklasse te gebruiken. De Ier is echter van mening dat het aantal van zes naar vier moet en hij wil jonge coureurs in de auto's zetten, niet de Formule 1-coureurs. "Ik stel voor om de sprintraces bij vier GP's te houden, vier van de races die het belangrijkst zijn op onze kalender. Misschien moet je Monaco weglaten, want Monaco is echt een lastige plek voor jonge coureurs om naartoe te gaan, maar dan in ieder geval bestemmingen als Spa, Silverstone, Monza. Ik zou een sprintrace willen voorstellen, die korter kan zijn, want eigenlijk wil je alleen maar de start van de race zien en zien hoe mensen zich kwalificeren. Dan hebben we sprintraces bij vier evenementen per jaar. Geen enkele coureur mag aan die race deelnemen als hij meer dan tien Grands Prix heeft gereden. Dan geeft een aantal van die jongens die wel een paar races hebben gereden, maar het toch net niet gehaald hebben, ook weer een kans."

Jonge coureurs kunnen zich laten zien

Volgens Jordan is dit de ideale manier voor jonge coureurs om zich te bewijzen op het hoogste niveau tegen andere coureurs in F1-auto's. "Jonge coureurs kunnen dan vijf of tien races rijden, het maakt niet uit wat dat aantal precies is. Maar die jonge coureurs mogen dit dan niet onbepaalde tijd blijven doen. Iedereen die het in zich heeft om een ster te worden of net op het randje staat van doorstromen en op zoek is naar een zitje, moet die kans krijgen. Het moet voor jongeren zijn."

