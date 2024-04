Stefano Domenicali hoopt binnenkort meer sprintweekenden te zien in de Formule 1, zo laat hij weten in China. De CEO van de koningsklasse is tevreden met het aantal Grands Prix dat per seizoen wordt verreden, maar wil wel het gesprek aangaan met Max Verstappen en Fernando Alonso over de drukke kalender.

De Sprint werd in 2021 geïntroduceerd op Silverstone, Monza en Interlagos. De kwalificatie van vrijdag bepaalde de grid voor de Sprint van zaterdag en dat bepaalde weer de grid voor de Grand Prix van zondag. Alleen de top 3 kreeg punten, maar dit werd voor 2022 uitgebreid naar de top 8. Dat jaar werden de sprintraces verreden op Imola, op de Red Bull Ring en wederom in São Paulo. Sinds 2023 worden er niet drie, maar zes sprintraces gehouden. De kwalificatie bleef op de vrijdag, maar bepaalde nu de grid voor de Grand Prix. Een aparte Sprint Shootout of sprintkwalificatie werd ingelast om de grid te bepalen voor de sprintrace. Sinds dit seizoen speelt de kwalificatie zich na de sprintactiviteiten af. China heeft dit weekend de eer om het eerste sprintevenement van 2024 te houden.

Respect voor fans

"Gisteren werd er tijdens de sprintkwalificatie, in die ongelooflijke omstandigheden, veel gereden," vertelde Domenicali tegenover Sky Sports F1. Hij zag dat de coureurs constant op de baan waren tijdens de regenachtige SQ3 in plaats van dat ze steeds na één run weer naar binnengingen. "Dat herinnert ons eraan dat we de plicht hebben om ervoor te zorgen dat er elke dag wel wat actie op de baan is. Op die manier respecteren we de fans, want die komen hier om plezier te hebben."

In gesprek met Verstappen

Op de vraag of we meer sprintraces kunnen verwachten, antwoordde de CEO: "Waarom niet? Waarom niet?! Ik zou zeggen dat dit geweldig is, want er is elke dag wel spanning. We gaan het zien hoe de sprintweekenden verlopen met de regelveranderingen, en daar gaan we het nog over hebben. Wat ik ook zeker wil bespreken tijdens de volgende vergadering is dat we elke mogelijkheid dat auto's niet de baan op gaan, zoals de situatie in Japan, moeten voorkomen." Tijdens Vrije Training 2 op Suzuka werd er nauwelijks gereden, omdat het te nat was voor slicks, maar te droog voor intermediates.

Volgens Domenicali was het ook belangrijk om de kalender voor 2025 snel bekend te maken om de teams voor te bereiden op nog een seizoen met 24 Grands Prix, wat volgens hem het optimale aantal is. Verstappen en Alonso vinden dat teveel races en de CEO zal met de twee coureurs daarover in gesprek gaan, maar hij zegt er wel bij: "We zijn het de fans die hun helden willen zien, verschuldigd [om zoveel mogelijk races te organiseren]".

