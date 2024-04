Fernando Alonso en Carlos Sainz werden na de F1 Sprint op het Shanghai International Circuit op het matje geroepen bij de stewards. Er was contact tussen de twee in de slotfase van de korte race in China en uiteindelijk zou Alonso uitvallen met een lekke band.

Terwijl Max Verstappen aan de horizon verdween en de Sprint met een voorsprong van 13 seconden op Lewis Hamilton won, werd er daarachter fel gestreden om het laatste podiumplekje. Alonso had lange tijd de derde positie in handen, maar zag de Ferrari van Sainz buitenlangs hem gaan door bocht 7. Er was eventjes een touché, maar de laatstgenoemde kwam wel voor de Aston Martin terecht. Alonso poogde echter de positie terug te pakken met een divebomb-actie in bocht 9. Ze gingen allebei wijd en Sergio Pérez zag zijn kans schoon om de Spanjaarden te passeren en dat lukte. Zo kwamen dan toch twee Red Bulls weer op het podium terecht. Charles Leclerc kwam als vierde over de streep voor de beschadigde bolide van Sainz. Lando Norris was vanaf pole vertrokken, maar moest genoegen nemen met P6 na een fout in de openingsronde.

Strafpunten

Alonso en Sainz moesten zich na de Sprint melden bij de wedstrijdleiding van de FIA, vanwege het incident in bocht 7. Een of beide coureurs hadden mogelijk Appendix L, Chapter IV, artikel 2d van de International Sporting Code overschreden, waarin staat dat het veroorzaken van een ongeluk, het herhaaldelijk maken van serieuze fouten of wanneer het erop lijkt dat een coureur geen controle heeft over de auto, door de stewards kan worden onderzocht met mogelijke straffen of zelfs een diskwalificatie tot gevolg.

Het onderzoek draaide om het contact in bocht 7, maar uiteindelijk is er uitspraak gedaan over het contact in bocht 9. De FIA heeft besloten dat Alonso een tijdstraf van 10 seconden verdiend en daarnaast, en misschien nog wel veel belangrijker, drie strafpunten op zijn superlicentie voor het beschadigen van de Ferrari van Sainz. Die 10 extra seconden maken weinig uit voor de Aston Martin-coureur, aangezien hij toch was uitgevallen, maar die drie strafpunten zorgen ervoor dat het totaal nu op zes staat. Bij twaalf strafpunten wordt een coureur voor een Grand Prix-weekend geschorst.

