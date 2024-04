Max Verstappen heeft zaterdag in de vroege Nederlandse ochtend de sprintrace van China op zijn naam weten te schrijven. Hij stoomde op vanaf P4 en reed uiteindelijk ver weg van het veld. Daarachter was het spannend om de top drieplekken. Het internet reageert op de door Verstappen gewonnen sprintrace.

De Grand Prix van China staat op zondag op het programma, maar voordat we écht gaan racen, was het op zaterdag tijd voor de sprintrace. Lando Norris was de grote man op vrijdag door in de barre omstandigheden van Shanghai de pole position op te eisen. Lang kon de McLaren-coureur niet genieten van zijn goede uitgangspositie, want bij de start viel hij veel plekken terug en ging Lewis Hamilton naar de leiding. Alonso zat daarachter, maar hij viel uiteindelijk ook terug. Het was Verstappen die uiteindelijk de race wist te winnen.

Het internet reageert

En daarmee geeft de Nederlander, die een voorsprong van dertien seconden richting Hamilton wist uit te bouwen in slechts tien ronden, een ferme waarschuwing af aan de rest van het veld voor het verdere verloop van dit raceweekend. Ook op het internet is dat gesignaleerd en men is bang voor wat er nog staat te gebeuren in China op de zondag.

13 seconds ahead of P2 after 19 laps, is definitely a warning shot to the other teams. — Jordan (@jcspurlin) April 20, 2024

Scheduled tweet — Racing Fanatics (@Racing_Fanatics) April 20, 2024

Sainz has single-handedly carried f1 this season.



Boring without him. — RMZZ (@_RMBlancoZz) April 20, 2024

Fraudmilton so afraid of Max he went wide with him a full second behind. Just to get 13 seconds dropped on his head — Washed Gamer (@MitchellRossman) April 20, 2024

Thank you Sainz and Alonso for putting the only emotion to a Sprint Race that Verstappen will always win... twelve seconds between the first and the second is boring, in a normal race how much would that distance be? Half a minute? Bored — Kifflom! (@KifflomGames) April 20, 2024

Max Verstappen has FIA nudes on his phone — FPL Alexander-Arnold (@FPLAlexndrArnld) April 20, 2024

Now I see why they say Lewis is better than Max in same machinery — F.S (@fantagenau) April 20, 2024

What a freaky Sprint race, battle between Charles, Carlos, Perez, Alonso is for ages!! — Akash Deshpande (@akashd7781) April 20, 2024

Max Verstappen won but Hamilton won our hearts! Getting a second spot in one of the worst Mercedes cars in history is Goat moves🐐... Respect the Goat👊 — KOT OCS👮👮 (@WaruiJohn2) April 20, 2024

P2 for SIR LEWIS HAMILTON in a shitbox car. That's why he is the 🐐pic.twitter.com/CLBzamH16d — RICH (@RICH__UTD) April 20, 2024

