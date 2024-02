De FIA heeft maandagavond aangekondigd dat de F1 Commission het nieuwe format voor weekenden met een sprintrace heeft goedgekeurd. Ook zijn andere wijzigingen geaccepteerd die alleen nog door het World Motor Sport Council goedgekeurd moeten worden.

Het afgelopen seizoen waren er zes sprintraces, waarvan het merendeel werd gewonnen door Max Verstappen. Toch waren er klachten over de volgorde waarin de sessies verreden werden. In 2024 gaat het format als volgt zijn: vrijdag de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace, op zaterdag de sprintrace en daarna de kwalificatie voor de race. Op zondag volgt vervolgens de race zelf. In 2023 was het zo dat er op vrijdag werd gekwalificeerd voor de race, waarna de zaterdag in het teken stond van de sprint met de kwalificatie en de race zelf. Dit gaat in 2024 dus anders zijn.

Andere wijzigingen

Verder zullen de teams, net zoals in 2023, vier motoren per coureur mogen gebruiken voordat ze een gridstraf krijgen. Dit betekent dat er bij de vierde wissel en dus de vijfde motor pas een gridstraf volgt. In voorgaande jaren was dit al bij de vierde motor het geval. Ook zal de DRS in 2024 niet pas na twee rondjes, maar na het eerst ronde na de start al geactiveerd worden. De laatste horde die nu nog genomen moet worden is goedkeuring van het World Motor Sport Council, dat op 28 februari bijeen gaat komen in Bahrein. De kans is echter vrij groot dat dit gaat gebeuren.