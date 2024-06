Hoewel niet iedereen direct zit te wachten op meer sprintraces binnen de Formule 1, stelt CEO Stefano Domenicali dat er uit cijfers zou blijken dat er wel degelijk belangstelling is om het aantal uit te breiden. Het is tegen het zere been van een aantal coureurs, die een uitbreiding liever niet zien.

Al enkele jaren zijn er maximaal zes sprintraces binnen de koningsklasse. Aan het format is hier en daar nog wat gewijzigd, maar inmiddels hebben we een programma dat lijkt te werken in 2024. Eind april waren Max Verstappen en Lando Norris vocaal over het aantal verkorte races binnen de koningsklasse. Waarbij de Nederlander aangaf dat het format voor wat opschudding zorgt, maar dat het niet de bedoeling is om straks twaalf sprintraces te introduceren, want dit eist nu eenmaal z'n tol van de monteurs. Norris sloot zich daarbij aan en noemde het zelfs ongezond om het aantal verkorte races uit te breiden.

'Er is belangstelling voor meer sprintraces'

Voor Domenicali is een uitbreiding van de Formule 1-kalender, die momenteel 24 races telt, geen onderwerp om uit de weg te gaan. "Het is verkeerd om te zeggen dat 24 te veel is. Te veel van wat? Als de sport zo goed is als nu, met veel mogelijke winnaars, dan tellen de fans de dagen tot de volgende race. Ik bedoel, we hebben een veld dat dichter bij elkaar ligt dan ooit tevoren", zo vertelt hij in gesprek met Auto Motor und Sport. Op de vraag of er in de toekomst wellicht meer dan zes sprintraces op de kalender gaan staan, is de Italiaanse CEO duidelijk: "Dat is het doel. Uit de cijfers blijkt dat er belangstelling voor is."

'We zijn niet te hebzuchtig'

Anno 2024 vallende potentiële organisatoren over elkaar heen. Zo wil bijna ieder land tegenwoordig wel een Grand Prix. Domenicali prijst die toenadering van de landen. "Ik bedoel, de GP van Monaco was zeker niet de meest opwindende Grand Prix in de geschiedenis, maar we hadden een van de beste tv-kijkcijfers ter wereld. We willen een goede balans bewaren tussen oude en nieuwe races. Al zijn er nog veel meer landen die een Grand Prix willen houden." Er gaan geruchten over een mogelijk roulatiesysteem tussen Spa-Francorchamps en Zandvoort in de toekomst en Domenicali sluit zoiets ook niet uit: "We denken aan een rotatiesysteem. Het is waarschijnlijk dat we dit in Europa gaan doen." Op de vraag of de sport misschien wel wat te veel hooi op de vork neemt en daarmee doelend op de omzet die er wordt gedraaid, is Domenicali ook helder: "We zijn niet te hebzuchtig. Wij investeren waar wij groeimogelijkheden zien. Dat is normaal."

