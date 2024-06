Volgens dr. Helmut Makro moest de contractverlenging van Sergio Pérez voor de nodige rust zorgen, maar is dat in zijn ogen niet gelukt. De adviseur van Red Bull Racing is in gesprek met OE24 uiterst kritisch op de afgelopen wedstrijden van de Mexicaan en stelt dat 'Checo' zich in de komende 'triple header' moet gaan bewijzen.

Het Formule 1-spektakel krijgt komend weekend vervolg met de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Het is de eerste race van de komende triple header, waarbij de koningsklasse volgende week naar de Red Bull Ring afreist, om vervolgens begin juli de Grand Prix van Groot-Brittannië te rijden. Voor het team van Max Verstappen en Pérez staat er ook een belangrijke periode voor de deur. Zo zijn de pijnpunten van de RB20 in Canada, maar ook in Monaco duidelijk geworden. De race in Barcelona vindt plaats op een traditionele baan en naar verwachting zou de wagen daar weer tot leven moeten komen.

Kwakkelende Pérez

Hoewel de RB20 niet de beste periode achter de rug heeft, wist Verstappen toch twee van de laatste drie races op zijn naam te zetten. Voor teamgenoot Pérez is het een minder florissante periode geweest. Zo wist hij in Imola nog als zevende over de streep te komen, maar in Monaco viel hij middels een megaklapper met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg uit. In aanloop van het raceweekend in Montreal werd bekend dat 'Checo' zijn contractverlenging heeft getekend bij Red Bull Racing en de verwachting was dat daardoor er misschien wat druk zou verdwijnen. Toch was een zestiende tijd tijdens de kwalificatie en een uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Canada, het resultaat.

'Duo van McLaren staat dicht bij elkaar'

Ook Marko moet toegeven dat hij een andere Pérez had verwacht. "We hebben zijn contract verlengd omdat we rust in ons team wilden brengen en dat is helaas niet helemaal gelukt", zo stelt de tachtigjarige Oostenrijker. De keuze om het contract van Pérez te verlengen, lijkt dan ook eerder uit de koker van teambaas Christian Horner te komen, dan uit de hand van Marko. Die heeft in het verleden coureurs aan de kant gezet, voor minder. Ter vergelijking wijst Marko dan ook naar het duo van McLaren: "Ze zijn jong en zijn staan heel dicht bij elkaar, vooral in de kwalificatie. En beide zullen blijven groeien, vooral [Oscar] Piastri." Wel heeft Pérez met de komende drie races voor de boeg, een kans op sportieve revanche: "Nu heeft Checo drie races op drie echte circuits voor de boeg, dus hij kan zichzelf bewijzen."

