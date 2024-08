Stefano Domenicali heeft bekendgemaakt dat de Formule 1 overweegt de kalender uit te breiden met meer en meer sprintraces. De koningsklasse zou zelfs zover willen gaan dat er straks vóór iedere Grand Prix een sprint wordt gehouden. De koningsklasse van de autosport gaat daarmee de MotoGP achterna.

In 2021 werd de zogeheten sprint qualifying geïntroduceerd. De kwalificatie op vrijdag bepaalde de startopstelling voor de sprint qualifying, een verkorte race van 100 kilometer die op haar beurt weer de grid voor de Grand Prix van zondag bepaalde. Deze werden gehouden op Silverstone, Monza en Interlagos en alleen de top 3 kreeg punten. De winnaar van de sprint qualifying werd gezien als de officiële poleman en niet de coureur die het snelst was in de kwalificatie. In 2022 werd de sprint qualifying gewoon sprint genoemd. De top 8 kreeg nu punten in de verkorte races op Imola, de Red Bull Ring en Interlagos. Het format bleef ongewijzigd, maar nu ging degene die de eerste positie pakte in de kwalificatie wél als de polesitter de recordboeken in.

Nieuw format

In 2023 ging het format op de schop. De zaterdag werd apart gezet van de rest van het weekend en ging puur om de sprint. De kwalificatie werd nog steeds op de vrijdag gehouden, maar het bepaalde vanaf toen wel weer de startopstelling voor de Grand Prix van zondag. De zaterdagochtend werd afgetrapt met de zogeheten sprint shootout, een aparte kwalificatiesessie om de grid voor de sprint van later op de dag te bepalen. Deze plannen werden slechts enkele dagen vóór Azerbeidzjan goedgekeurd. Naast Bakoe werden de verkorte races ook op de Red Bull ring, Spa-Francorchamps, Lusail, Circuit of the Americas en Interlagos gehouden. Om de sprint écht compleet af te scheiden van de Grand Prix, werd in 2024 de sprint shootout naar de vrijdagmiddag verplaatst, de sprintrace naar de zaterdagochtend en de 'normale' kwalificatie naar de zaterdagmiddag. Op die manier kon de Formule 1 twee aparte parc fermé-periodes in het schema verwerken. Wanneer een auto in parc fermé staat, mogen de teams er niet aan komen. Na Shanghai, Miami en de Red Bull Ring eerder dit seizoen worden er opnieuw nog sprints gehouden in Austin, São Paulo en Qatar.

Overal sprintraces

De Formule 1 lijkt zes sprintraces per seizoen niet genoeg te vinden. "We zullen het houden bij 24 Grands Prix, maar er zal de komende jaren ruimte zijn om het aantal sprintraces te verhogen," vertelde CEO Stefano Domenicali tegenover La Repubblica. "We overleggen ook of het mogelijk is om het in de toekomst net zo te doen als in de MotoGP met overal sprintraces." Nu Liberty Media naast grootaandeelhouder in de Formule 1 ook grootaandeelhouder in de MotoGP wordt, gaan we de twee wereldkampioenschappen in hetzelfde weekend op dezelfde baan zien? "We wachten nog op de beslissing van de Europese Unie over de anticoncurrentiële gedragingen betreffende de overname aan het eind van het jaar, dus daar kan ik nog niet over uit." Domenicali openbaart verder dat er veel landen zien zonder Grand Prix die geïnteresseerd zijn in de Formule 1, waardoor races die nu nog op de kalender staan waarschijnlijk plaats moeten maken. "In de jaren van Verstappens dominantie is de interesse in F1 absoluut niet minder geworden. Meer en meer landen willen een Grand Prix, en we houden dan ook gesprekken met Afrika, met Rwanda. We waren eurocentrisch, maar nu vertegenwoordigt Europa nog maar een derde van het wereldkampioenschap."

