Stefano Domenicali heeft geweldig nieuws kunnen delen over de toekomst van de F1 Dutch Grand Prix. De baas van de koningsklasse onthult dat er twee opties zijn: jaarlijks een race of rouleren met een ander circuit. Hij lijkt het uit te sluiten dat de Formule 1 helemaal niet meer naar Zandvoort gaat na 2025.

Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen keerde de Grand Prix van Nederland terug op de kalender in 2021, toevallig ook het seizoen waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk zijn eerste wereldkampioenschap zou binnenslepen, na een pauze van 36 jaar. De Limburger heeft sindsdien elke race in de badplaats vanaf de pole position gewonnen. Het is geen verrassing dat het evenement elke keer weer wordt uitverkocht, want de Oranjefans houden wel van een feestje en dat lieten ze ook mooi zien tijdens de rode vlag vorig jaar in de stromende regen. Dat feestje lijkt nog lang niet voorbij te zijn, want Domenicali wil Zandvoort maar al te graag op de F1-kalender behouden.

Zandvoort verdient plek op de kalender

"Het zal geen geheim zijn dat we naar verschillende opties kijken wat betreft de toekomst," begon Domenicali tegenover De Telegraaf. "Het kan zijn dat deze race jaarlijks blijft bestaan, afhankelijk van hoe de lokale organisatie dat inschat. Of denken ze hier misschien dat het interessanter is om te rouleren met een ander circuit? Daar kijken we ook naar. Het doel is om voor het einde van het jaar een akkoord te hebben bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat deze plaats een toekomst heeft. Dat verdienen ze hier. De bal ligt meer bij Zandvoort dan bij ons. Er is zeker nog geen deal, maar ik denk dat we samen kunnen blijven groeien." De CEO heeft het over "twee opties, en niet drie", en lijkt het verlies van de Dutch Grand Prix dus uit te sluiten.

Internationaler maken

"Ik zeg dit met alle respect voor de mensen hier, maar ik denk dat er een mogelijkheid bestaat om het evenement internationaler te maken," vervolgde de Italiaan. "Dit is in 2021 begonnen als een heel lokaal, vrijwel puur Nederlands ding. Dat moet ook, als je kijkt naar hoe uniek Zandvoort en de Hollandse spirit zijn. Maar het kan wel iets breder getrokken worden. Om zo meer mensen aan te trekken uit het buitenland. We zitten hier vlak bij Amsterdam, vlak bij Schiphol. Er is potentie om er een internationaler evenement van te maken. Dat is ook hoe wij er als F1 instaan en wat ons doel is. Om onze sport ook te gebruiken om een land te promoten en te zorgen voor economische winst, juist ook voor het land en het bedrijfsleven."

