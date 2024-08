Sylvana verwacht spektakel op Circuit Zandvoort: "Dán kan het wel eens misgaan"

Sylvana IJsselmuiden, presentatrice, actrice én groot Formule 1-fan, is vandaag ook aanwezig in Zandvoort en GPFans sprak met haar over het raceweekend in de Noord-Hollandse badplaats. IJsselmuiden verwacht dat het weer wel een grote rol kan gaan spelen, ook gedurende de vrije trainingen.

Voorafgaand aan de eerste vrije training was iedereen met name met het weer bezig. Want hoe hard ging het waaien en regenen en zouden de fans überhaupt wel rijdende auto's te zien krijgen? "Dit is wel pittig hoor en dat heeft natuurlijk invloed op de baan, want als de wind - geloof ik - vanuit Bloemendaal komt, komt er flink wat zand van de duinen en dat zorgt ervoor dat je grip verliest", zo steekt IJsselmuiden in Zandvoort tegenover GPFans van wal over haar verwachtingen. "Dus het wordt nog wat!"

Weer kan voor spanning zorgen in Zandvoort

Hoewel het voor de fans niet altijd even prettig vertoeven is in Zandvoort wanneer het waait en regent, denkt de presentatrice, die voornamelijk bekend werd door haar rol bij Dumpert, dat dit het raceweekend wel ten goede kan komen. "Ja, de weersomstandigheden gaan er wel voor zorgen dat er spanning komt." Zelfs de vrije trainingen zouden interessante dingen kunnen opleveren, denkt de blonde Fries. "Ik denk dat er misschien wel wat spektakel komt. Het zijn natuurlijk wel de trainingen en ze zullen rustig aan doen en ook zichzelf sparen voor morgen en overmorgen, maar je weet het niet. Ik bedoel, de regen kan een hoop gekke dingen doen."

Kan misgaan op de baan vanwege wind en regen

En die regen, zeker in combinatie met de harde wind, maakt het rijden op Zandvoort enorm verraderlijk voor de coureurs. "En als je dan net even verkeerd de bochten ingaat, dan kan het wel eens misgaan", zo besluit de 29-jarige blondine.

