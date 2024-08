Het Haas F1 Team loopt het risico de Grand Prix van Italië volgende week te missen. De advocaat van voormalig titelsponsor Uralkali kan namelijk bevestigen dat de Amerikaanse renstal 'ons' land voorlopig niet mag verlaten na de Dutch GP.

Afgelopen juni werd er in een Zwitserse rechtszaal een oordeel geveld over het einde van de samenwerking tussen Haas en Uralkali, en er werd besloten dat Haas in haar recht stond om na 2022 het contract te beëindigen op de manier waarop ze dat deden. Uralkali is een Russisch staatsbedrijf en toen Rusland Oekraïne was binnengevallen, wilde het Formule 1-team niks meer met hun coureur Nikita Mazepin en hun sponsor te maken hebben. Compensatie hoefde Haas niet te betalen aan Uralkali, maar het team waar momenteel Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen voor uitkomen, mocht niet alles van het sponsorsaldo van 13 miljoen dollar houden. Naast dat Haas een aantal miljoen zal moeten teruggeven, was Uralkali ook beloofd een echt exemplaar van de Haas VF-21 te krijgen.

Verstoppertje spelen

Haas zou de betalingsdeadline hebben gemist en dus was de politie samen met de gerechtsdeurwaarder in de paddock in Zandvoort om de inboedel van het team in kaart te brengen. Uralkali heeft namelijk een Nederlandse rechter gevraagd om beslag te leggen op alle spullen van Haas. Het Russische bedrijf laat het team nog wel meedoen aan de Dutch Grand Prix.

OSK Advocaten staat Uralkali bij en zij hebben nu bevestigd dat alle bezittingen van Haas inderdaad Nederland niet mogen verlaten, zolang de betaling niet is gedaan. "Ze moeten ons ook informeren waar alle spullen zijn. Als ze daar niet aan voldoen, plegen ze een strafbaar feit," vertelde Jurjen de Korte van OSK tegenover het ANP. De Korte laat weten dat hij vorige week al toestemming heeft gekregen van de rechtbank in Haarlem voor de beslaglegging. Om te voorkomen dat Haas de wedstrijd in Monza mist, moet het team Uralkali betalen evenals de 2021-bolide overhandigen. "Ze hebben tijd gehad om daaraan te voldoen, maar ze waren verstoppertje aan het spelen. De bal ligt bij hen, zij moeten een oplossing vinden."

Als Haas het niet voor elkaar krijgt om voor volgende week aan de eisen te voldoen, kan het zijn dat we maar 18 auto's op de grid zullen zien tijdens de Grand Prix van Italië.

