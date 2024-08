Christian Gakwaya, voorzitter van de Automobielclub van Rwanda, vindt het tijd worden dat de Formule 1 weer naar Afrika zal afreizen en gaat binnenkort met Formule 1-CEO Stefano Domenicali om de tafel. Gakwaya wijst in gesprek met Formulapassion daarnaast naar de economische boost voor het land met het aantrekken van een Grand Prix.

De expansiedrift van de Formule 1 gaat in 2024 onverminderd door. De koningsklasse probeert nieuwe oorden aan te doen en Domenicali onthulde in gesprek met Autosport dat hij komende maand naar Rwanda afreist om het organiseren van een Grand Prix te bespreken. In de ogen van de Italiaan heeft het land een plan neergelegd, waarover gebabbeld kan worden. Daarnaast kon Domenicali ook alvast onthullen dat het niet gaat om een stratencircuit, maar een permanente baan.

Rwanda gaat alles op alles zetten

Dat de sport wil terugkeren naar het continent is niet nieuw. Zo waren er initieel plannen om terug te keren naar Zuid-Afrika, maar kwam dat uiteindelijk allemaal niet rond. Rwanda lijkt betere papieren te hebben en het plan opent in ieder geval de deur tot een gesprek. De voorzitter van de Automobielclub van Rwanda ziet een goede kans om plekje op de kalender te verkrijgen. Daarvoor wordt er gewezen naar de traditionele circuits, die nog niet allemaal een contract voor de langere duur op zak hebben.

"Rwanda vertegenwoordigt een ideale kans voor de terugkeer van de Formule 1 naar Afrika. We zijn serieus van plan om onze kandidatuur voor te leggen. Onze interesse in de Formule 1 is in lijn met de nationale strategie om sport als hefboom te gebruiken voor economische transformatie. Voor motorsport in Rwanda is het organiseren van de Formule 1 een belangrijk onderdeel van een bredere strategie die de ontwikkeling van infrastructuur, het versterken van vaardigheden en scholen, en het stimuleren van een groter aantal internationale evenementen en kampioenschappen omvat", zo wijst Gakwaya naar het economische plaatje voor het land.

Promotie Rwanda middels sportevenementen

Rwanda probeert middels sportevenement het land op de kaart te zetten. Zo is 'Visit Rwanda' één van de sponsoren van voetbalclub Arsenal, maar ook van Paris Saint-Germain. Daarnaast vindt in december in hoofdstad Kigali het prestigieuze FIA-gala plaats en het wereldkampioenschap wielrennen is komend jaar ook in het land te bewonderen. De laatste keer dat de Formule 1 op het continent een race organiseerde was in 1993. De Grand Prix van Kyalami in Zuid-Afrika was destijds het strijdtoneel.