Hoewel hoofdengineer Paul Monaghan veel vertrouwen heeft in Pierre Waché kan hij niet ontkennen dat het vertrek van Adrian Newey toch wel een klap voor Red Bull Racing is. Monaghan wijst vooral naar de oplossingen waarmee Newey het team de juiste kan op wist te duwen.

In mei werd bekend dat Newey aan het dienstverband van achttien jaar bij Red Bull Racing een punt zet. De topontwerper is toe aan een welverdiende pauze, zo verklaarde hij in het persbericht van het Oostenrijkse team. Toch lijkt er een overstap naar de concurrentie in het verschiet te liggen. Zo zou Ferrari hebben gebabbeld met Newey, maar was de invloed die de 65-jarige ontwerper wilde teambaas Frederic Vasseur net iets te gortig. Aston Martin lijkt daardoor dicht bij een deal te zitten, zo melde de Italiaanse pers afgelopen week.

Gave om problemen om te lossen

Linksom of rechtsom het vertrek van Newey is een groot gemist, zo verklaart Monaghan in gesprek met Formu1a.uno: "Voor mij persoonlijk is het een groot gemis, omdat ik onze samenwerking enorm heb gewaardeerd. Ik heb zijn manier van tekenen ook altijd leuk gevonden. Hij wilde de auto gewoon zo goed mogelijk maken. En waar de ideeën ook vandaan kwamen, hij wist altijd problemen op te lossen." Wel stelt Monaghan dat als de 'koek op is' dat het dan misschien wel tijd is voor een nieuw avontuur: "Dus vanuit persoonlijk oogpunt vind ik het een beetje triest. Maar hij wilde toch iets anders doen, zo gaan die dingen."

Tijdperk na Newey ziet er ook nog goed uit volgens Monaghan

Met het vertrek van Newey krijgen andere personeelsleden de kans om hun kwaliteiten te laten zien en daar heeft Monaghan dan ook vertrouwen in: "We hebben ongelooflijk getalenteerde mensen. Het is leuk om met Pierre Waché samen te werken. We gaan vooruit en we zijn nog steeds een goed team."

