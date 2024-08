Hoewel negen van de tien teams zouden staan te springen om Adrian Newey binnen te hengelen, verklaart McLaren-CEO Zak Brown dat zijn team geen contract gaat aanbieden bij de vertrekkend ontwerper van Red Bull Racing.

Het team van McLaren heeft op eigen kracht de weg naar boven weten te vinden. Vooral in het grondeffect-tijdperk lijkt de kennis van Newey cruciaal te zijn om teams er bovenop te helpen, maar dat is bij het team uit Woking volgens de CEO niet nodig. Dat lijkt overigens ook niet haalbaar, want de Italiaanse pers wist dinsdag met grote zekerheid te melden dat Newey in september zijn overstap naar Aston Martin bekend zal maken.

McLaren vooral blij met eigen team

Tegenover de BBC legt Brown uit dat het overigens niets persoonlijks is dat Newey niet in beeld is bij McLaren. "We gaan Adrian niet contracteren. Ik ben erg tevreden met het team. Adrian is een geweldige vriend, enorm talent, zijn cv is ongeëvenaard. Maar met wat we hier hebben, kan ik niet gelukkiger zijn", zo verklaart de CEO. Het papaja-oranje team heeft de afgelopen jaren dan ook flinke stappen naar voren weten te zetten en beschikt momenteel misschien wel over de snelste wagen.

Constructeurstitel is haalbaar

Het kampioenschap voor de coureurs is misschien wat hooggegrepen, gezien dat achterstand van Lando Norris op klassementsleider Max Verstappen, maar de constructeurstitel sluit Brown niet uit: "We kunnen het werk doen. Ik ben tevreden met het raceteam dat we hebben en we gaan proberen het wereldkampioenschap te winnen met het team dat hier vandaag zit."

