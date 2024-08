De toekomst van Adrian Newey is het hele seizoen al onderwerp van gesprek. Verschillende teams hengelen naar de dienst van de topontwerper. Volgens Autosprint, het grootste motorsportmagazine in Italië, heeft de vertrekkend Red Bull-coryfee eindelijk zijn keuze gemaakt.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Overigens is het ook niet helemaal uitgesloten dat hij de brui eraan geeft en met zijn familie gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin

Dat laatste lijkt nu echter een stuk minder waarschijnlijk geworden. Daar waar Ferrari en Aston Martin de formaties zijn die het meest met hem in verband zijn gebracht, zou volgens het Italiaanse Autosprint dat laatste team nu eindelijk aan het langste eind hebben getrokken. Het grootste motorsportmagazine van Italië pakt op de nieuwe editie groots uit op de voorpagina: "Het genie heeft gekozen. Adrian Newey gaat naar Aston. De bekendmaking volgt in september", zo kopt men groots uit met het verhaal over de legendarische ontwerper.

Honderd miljoen dollar

Het is niet zo dat Newey voor een appel en een ei in Silverstone aan het werk gaat. Lawrence Stroll heeft hem namelijk met een moddervet contract van honderd miljoen dollar voor vier jaar van zijn diensten weten te verleiden om voor zijn team aan de slag te gaan. Naast de flinke geldsom, heeft Stroll ook met het sportieve toekomstplaatje Newey weten te overtuigen bij Aston Martin aan de slag te gaan. Daar hoopt de technicus een vierde team in zijn loopbaan aan een wereldtitel te helpen. Begin juni bracht Newey een geheim bezoek aan het hoofdkwartier in Silverstone, waarbij de medewerkers opgedragen werden om buiten de deur een ijsje te gaan eten. Dit om het bezoek volledig geheim te laten verlopen. Vanaf dat moment is Newey overtuigd van het gehele plaatje: wereldkampioen worden met Aston Martin. In september zou de officiële bekendmaking van zijn komst moeten volgen.

Gerelateerd