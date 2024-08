Dat Adrian Newey naar alle waarschijnlijk in september wordt aangekondigd bij Aston Martin en niet bij Ferrari heeft volgens Autosprint een duidelijke oorzaak. Zo was de financiële vergoeding die de 65-jarige ontwerper zou gaan ontvangen geen probleem, maar wilde Newey in de ogen van teambaas Frédéric Vasseur te veel macht naar zich toetrekken.

Toen bekend werd dat Newey zou gaan vertrekken bij Red Bull Racing, leek de overstap naar Ferrari al rond te zijn. De Brit heeft in het verleden laten optekenen dat het toch wel een droom zou zijn om ooit voor het legendarisch team uit Maranello te werken. Er leken ook signalen te zijn van een onderhandeling, maar ook Williams kwam in het spel. Daarnaast zou Aston Martin weleens op pole position kunnen staan en dinsdag wist het Italiaanse medium zelfs te melden dat de deal tussen de twee partijen al rond is en dat we in september een officiële aankondiging kunnen verwachten.

'Newey wilde te veel macht naar zich toetrekken'

Dat er geen deal tussen Ferrari en Newey is gekomen, dat zou door een wens van Newey komen. De Scuderia had namelijk aan de 65-jarige Brit gevraagd wat hij allemaal zou willen in zijn nieuwe job bij Ferrari, maar dat verlanglijstje was volgens het medium toch wel erg groot voor teambaas Vasseur. De Fransman zou namelijk de onderhandelingen hebben gestaakt. Eerder hing er binnen Ferrari een 'Whatever it takes'-mentaliteit om Newey te strikken, maar de Brit zou te veel macht naar zich toe willen trekken. Concreet betekent het dat hij een vetorecht wilde bij de werving van nieuwe engineers, maar ook bij het toewijzen van de rollen binnen het team. Het zou te veel overlappen met de verantwoordelijkheden van een teambaas.

