Nadat het Italiaanse Autosprint dinsdag wist te melden dat Red Bull-ontwerper Adrian Newey naar het team van Aston Martin verkast, meldt datzelfde medium dat Max Verstappen het volgende doelwit is van het team van Lawrence Stroll.

In het 2024-seizoen speelt het team van Aston Martin voorlopig nog maar een beperkte rol. Zo zijn de bovenste plekken vaak vergeven aan McLaren, Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. Toch kan die situatie vanaf 2026 geheel anders zijn. Zo sluit Honda vanaf dat tijdperk aan bij het team uit Silverstone en mocht Newey zich daar ook melden, dan kan de renstal wellicht een serieuze poging doen om de wereldtitel te gaan pakken.

Aston Martin richt pijlen op Max Verstappen

Daarvoor heeft Aston Martin ook Verstappen op het oog om aan te sluiten vanaf 2026. De Nederlander heeft nog altijd een doorlopende verbintenis met Red Bull Racing tot en met 2028 op zak, maar is momenteel met het groene team aan het onderhandelen voor een transfer in 2026. Ook Mercedes zou vanaf die periode nog een serieuze optie zijn voor Verstappen, maar Aston Martin gooit zich naar verluidt ook in de strijd. Verstappen heeft zich in de voorbije jaren lovend uitgelaten over de competitiviteit van de Honda-power unit evenals het samenwerken met de Japanners. Die liefde is overigens wederzijds, want toen Verstappen in 2019 de Grand Prix van Oostenrijk wist te winnen, wees hij naar het logo en dat is erg goed gevallen in Japan.

Ex-Ferrari-personeel aan de slag bij Aston Martin

Het Italiaanse medium wijst daarnaast naar de trend die zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld bij Aston Martin. Zo heeft de renstal in korte tijd Amedeo Felisa, Roberto Fedeli, Marco Mattiacci en Enrico Cardile binnengehaald, allemaal ex-Ferrari-medewerkers. De Scuderia zou naar verluidt ook interesse hebben gehad in de diensten van Newey, maar dat ook hij mogelijk aansluit bij Aston Martin zou een teken zijn van vertrouwen in het project. Daarnaast investeert eigenaar Stroll veel geld in het Formule 1-team, waarbij in 2026 een gloednieuw complex moet zijn opgeleverd, waaronder een hypermoderne windtunnel.

