Hoewel er wellicht wat twijfels zijn, benadrukt de technisch directeur van Red Bull Racing - Pierre Waché - dat de RB20 echt een betere auto is dan de RB19 van vorig jaar. Wel erkent de Fransman dat het team momenteel niet opperbest presteert en daar werkt Red Bull Racing met man en macht aan.

Daar waar Verstappen vorig jaar nog een aantal keren aangaf dat de wagen als een zonnetje reed en teamgenoot Sergio Pérez ook van in het kielzog van de Limburger over de streep kwam, zijn de zaken in 2024 heel anders. Verstappen klaagt meer dan eens over onderstuur en overstuur dat elkaar afwisselt in de RB20. Daarnaast heeft de concurrentie de sleutel van het grondeffect ook gevonden. Mercedes, maar met name McLaren lijkt dan ook momenteel te beschikken over de snelste bolide.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell weet het zeker: 'Met huidige verbeteringen bij Mercedes was Hamilton niet vertrokken'

Verschil tussen RB19 en RB20 is 'enorm'

De RB19 was nog een evolutie van de RB18, maar voor de RB20 is toch wel een iets andere koers gekozen. In gesprek met PlanetF1 legt Waché uit dat de nieuwe koers echt de juiste is, al lijkt dat nu niet zo. "De RB20 is een betere auto dan de RB19 - echter, misschien kunnen we het beter doen en dat proberen we aan het eind van het seizoen en voor volgend jaar te verbeteren, om de coureur een beter instrument te geven om te kunnen vechten", opent Waché. De reden dat het Oostenrijkse team een iets andere kant op is gegaan, is om het plafond van wat er mogelijk is qua ontwikkeling, te verhogen. "Ik denk, als je het verschil in snelheid tussen vorig jaar en dit jaar ziet... het is enorm. Het feit dat we het concept hebben veranderd, geeft ons de mogelijkheid om een extra stap te zetten."

OOK INTERESSANT: Red Bull zoekt opvolger Wheatley binnen eigen team: 'Lambiase getipt om taken over te nemen'

De tijd moet uitwijzen of verandering van concept juist keuze is

Dat de concurrentie er nu bovenop zit, dat ligt in de ogen van Waché niet zozeer aan Red Bull, maar eerder aan die teams die simpelweg de inhaalslag aan het maken zijn. "Zoals ik al zei, is de concurrentie heviger en is het moeilijker – met wat we hebben aan tijd voor aerodynamische ontwikkeling vergeleken met anderen en de tools die we hebben – om zeker te zijn dat het ontwikkelen van het vorige concept ons de beste resultaten zou geven. Wanneer je een stap in prestaties wilt maken, is het makkelijker om prestaties te vinden met minder tijd dan anderen aan de aerodynamische kant, door het concept te veranderen. Daarom hebben we dit risico genomen", zo verklaart de Fransman. Of het de juiste keuze is, dat zal de tijd uitwijzen: "Het betekent niet dat dit de juiste keuze was, ik kan die vraag niet beantwoorden om te zeggen wat de beste keuze was. Maar dit is wat we hebben gedaan, om deze reden."

Gerelateerd