Jonathan Wheatley zal binnenkort zijn koffers pakken bij Red Bull Racing. Het F1-team waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen, zou liever aan mensen binnen haar eigen organisatie promoties willen uitdelen dan een opvolger zoeken buiten Red Bull. Nu is de naam van Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase gevallen.

Wheatley begon zijn carrière in de Formule 1 als monteur van Benetton in 1991 en was uiteindelijk hoofdmonteur bij Renault geworden, voordat hij het team verliet in 2005, toen Fernando Alonso samen met de Franse renstal kampioen werd. De Brit besloot de gok te wagen op Red Bull, wat in 2006 pas aan haar tweede seizoen in de koningsklasse begon. Wheatley werd de sportief directeur van de energiedrankfabrikant en was verantwoordelijk voor ervoor zorgen dat het team zich aan de regels hield, allerlei communicaties en het overzien van de pitcrew. Hij zal Red Bull eind dit jaar inruilen voor Audi, waar hij de teambaas zal worden.

Ambities Wheatley

De geruchten dat Wheatley een vertrek bij Red Bull aan het plannen was, gingen al een aantal maanden door de paddock. Het was bekend dat hij ambities had om teambaas te worden, maar met Christian Horner aan het roer bij Red Bull Racing, terwijl Laurent Mekies relatief kort geleden nog is aangewezen als de topman van Red Bull-zusterteam VCARB, was er voor Wheatley geen ruimte om bij zijn huidige werkgever zijn droom waar te maken en dan zit er niets anders op dan overstappen naar een ander team. "Ik weet dat Jonathan wil vertrekken. Waarom niet? Hij is een dure man en voor zijn salaris kan ik een aantal engineers aannemen," liet Horner tijdens de geruchten weten tegenover Blick.

Mogelijke promotie Lambiase

Volgens Autosport is Red Bull opzoek naar iemand binnen haar eigen team om Wheatley op te volgen. Naar verluidt zal er dan niet een nieuwe sportief directeur worden aangenomen, maar wordt de rol van teammanager geïntroduceerd, mede om kosten te besparen om binnen het budgetplafond te blijven. Lambiase wordt genoemd om een aantal taken van Wheatley over te nemen: ervoor zorgen dat het team binnen het sportief reglement te werk gaat en het overzien van de pitcrew. Hij is al het hoofd van de race-engineeringafdeling én de persoonlijke race-engineer van Max Verstappen. Moet Lambiase ook nog deels Wheatley opvolgen, dan is het mogelijk dat hij zijn taken als engineer naast zich neer moet leggen. Een ander personeelslid van Red Bull zal dan als teammanager verantwoordelijk zijn van de communicatie tussen het team en de FIA. Binnenkort zal een nieuwe structuur bekend worden gemaakt.

