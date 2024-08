Max Verstappen is in 2024 begonnen aan zijn tiende jaar binnen de Formule 1 en hoewel dat opzichzelfstaand al een mijlpaal is, is de Nederlander daar vrij nuchter in. Tien jaar na het debuut kan Verstappen 61 zeges en drie wereldtitels bijtellen en in gesprek met Formule1.nl legt hij uit dat hij daar eigenlijk helemaal niet mee bezig is.

Al snel werd duidelijk dat de jonge Verstappen over kwaliteiten beschikte die niet iedere opkomende coureur in zich had. Vader Jos reisde met zoon Max heel Europa door en legde hem de kneepjes van het vak uit. Rijden in regenraces met droogweerbanden hoorde daar bijvoorbeeld bij. Verstappen was nog maar zeventien jaar toen hij zijn contract bij Toro Rosso tekende en werd in 2015 de jongste debutant aller tijden. Daarna is het snel gegaan met Verstappen, die in mei 2016 zijn promotie kreeg naar Red Bull en direct zijn eerste race in dienst van de Oostenrijkers wist te winnen.

Probeer het altijd zo goed mogelijk te doen

Op de vraag of zijn verwachting zijn overtroffen, legt Verstappen uit: "Weet je, daar ben ik helemaal niet zoveel mee bezig geweest, met ‘de verwachtingen’. Ik probeer tegen mijzelf te zeggen dat ik probeer het elk jaar weer zo goed mogelijk te doen." Uiteindelijk was het doel om wereldkampioen te worden en dat lukte in 2021, één van de meest spectaculaire seizoenen uit de geschiedenis van de sport. "Maar ja, dat zijn dingen die op je pad komen als je het goed genoeg doet. En je moet natuurlijk bij het juiste team zitten. Natuurlijk heeft alles wat er gebeurd is mijn stoutste verwachtingen overtroffen", zo geeft hij toch antwoord op de vraag. Verstappen trapt altijd het beste uit zijn materiaal en daarin spelen statistieken geen rol: "Maar nogmaals, ik was er totaal niet mee bezig. 61 overwinningen, geen, of één: ik maakte me daar eigenlijk nooit zo heel druk om."

