George Russell is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton de overstap naar Ferrari niet had gemaakt, met de huidige stand van zaken rondom Mercedes. De Duitse renstal is halverwege 2024 en voor het eerst in het huidige tijdperk, een factor voor de overwinningen, daar waar Ferrari momenteel flink tekort komt.

Hamilton maakte in februari bekend dat hij aan het einde van 2024 het avontuur bij Mercedes vaarwel zegt na twaalf jaar dienstverband. De 39-jarige Brit vertrekt naar Ferrari en wordt daar herenigd met Frédéric Vasseur met wie Hamilton in de Formule 2 nog heeft samengewerkt. Ferrari lage lange tijd op koers om het gat richting Red Bull te dichten, maar daar lijkt Mercedes en McLaren momenteel te zijn ingestapt.

'Hamilton was met kennis van nu niet overgestapt'

Van de afgelopen vier races zijn er drie naar de renstal uit Brackley gegaan. Russell weet bij Reuters dan ook zeker dat als Hamilton nu de keuze zou moeten maken, dan was hij nooit naar Ferrari overgestapt: "Ik denk niet dat hij zou zijn vertrokken als het team zo had gepresteerd. Dan was hij absoluut niet vertrokken." Vanaf 2026 gaat het accent van de sport weer meer op de motoren liggen en de power unit van Mercedes lijkt daarin de voorkeur te krijgen. "Voor 2026 ziet de krachtbron er echt sterk uit en alles wat we doen met de brandstoffen ziet er geweldig uit en er is veel optimisme voor ons de komende jaren. Hoe zwaar de afgelopen jaren ook zijn geweest, het voelt echt alsof we nu het momentum te pakken hebben."

Toe aan verandering van omgeving

Wel snapt Russell dat zijn teamgenoot aan een andere omgeving toe is: "Hij is nu twaalf jaar hier en heeft zoveel bereikt met het team. Ik denk dat het voor hem spannend is om die verandering te hebben. Maar natuurlijk, als het team waar je momenteel bij zit races wint en alles er geweldig uitziet voor de toekomst, wil je gewoon in de snelste auto zitten, ongeacht welke kleur die heeft." Hamilton zelf, benadrukte na zijn overwinning op Silverstone echter dat de opwaartse lijn van Mercedes hem geen twijfels oplevert.

