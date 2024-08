Lewis Hamilton is met 105 overwinningen en 7 wereldkampioenschappen de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1. Zijn talent was al voor zijn debuut in de koningsklasse duidelijk te zien. De Brit werd er in de GP2 zelfs van beschuldigd een illegale auto te hebben, zo weet FIA Formule 2-CEO Bruno Michel te vertellen.

Na een sterke kartcarrière waarin hij onder andere de Formule A-World Cup won en Europees kampioen werd, maakte Hamilton zijn autosportdebuut in de Britse Formule Renault. Hij sleepte de titel binnen in 2003 en schoof vervolgens op naar de Formule 3. De McLaren-junior versloeg onder andere Adrian Sutil, Lucas di Grassi en Sebastian Vettel voor het Europees kampioenschap in 2005. Een jaar later werd Hamilton meteen in zijn eerste seizoen van de GP2 Series kampioen, uitkomend voor ART Grand Prix onder teambaas Frédéric Vasseur. Hamilton zal vanaf 2025 opnieuw voor Vasseur rijden, maar dan bij Ferrari. Zijn wedstrijd op Istanbul Park was een van zijn beste prestaties ooit en leverde hem een McLaren Formule 1-zitje op voor 2007.

15 posities goedgemaakt in 20 ronden

"Lewis arriveerde in de GP2 als een rookie en aan het begin van het seizoen had ik al het gevoel dat hij erg sterk was en speciaal," vertelde Michel bij de podcast Beyond The Grid. "Maar soms kwam het nog niet helemaal lekker samen, zoals een tegenvallende kwalificatie of hier en daar een foutje. Toch kon je zien dat als hij er echt klaar voor was, hij uitmuntend kon zijn. Om de tweede race in Turkije in 2006 als voorbeeld te nemen, dat was echt iets ongelooflijks. Hij startte toen vooraan, maar hij spinde en lag uiteindelijk zeventiende. Vervolgens haalde hij iedereen in, alsof hij van een andere planeet kwam." Hamilton kwam als tweede over de streep, vlak achter winnaar Andreas Zuber, en versloeg titelrivaal Nelson Piquet junior die niet verder kwam dan de vijfde stek.

Auto niet illegaal

"Wat grappig was, is dat [toenmalig hoofd van Formula One Management] Bernie Ecclestone en [toenmalig Renault-teambaas] Flavio Briatore mij belden na de race," vervolgde de CEO van de FIA F2 en F3. "Ze zeiden: 'Je moet die auto checken, dit is niet mogelijk. Die gast en dat team spelen vals. Het is onmogelijk wat hij deed'. En ik reageerde: 'Ja, ik wil best de auto voor je checken, maar ik zal je één ding zeggen: die jongen is gewoon heel erg speciaal'. Natuurlijk vonden we niks illegaals aan de auto, nadat we deze onderzocht hadden."

