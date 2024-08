De 25-jarige Mick Schumacher onthult bij Divebomb dat hij nog lang niet van plan is om zijn Formule 1-droom op te geven. 'Schumi' reed in 2021 en in 2022 voor het team van Haas, maar werd uiteindelijk vervanger door landgenoot Nico Hülkenberg.

Het eerste jaar van de Duitser in de Formule 1 was er eentje die snel vergeten moet worden. Zo was het initieel de bedoeling om in 2021 te starten met de grondeffect-auto's, maar door de uitloop van de coronapandemie werd dit een jaartje uitgesteld. Voor het relatieve kleine team van Haas was daarmee ook direct duidelijk dat het 2021-seizoen een grote opoffering zou moeten worden. Want geld steken in dat jaar, was niet zinvol. In 2022 moest het dan allemaal gebeuren, maar uiteindelijk was 'Schumi' in de eerste helft van het seizoen te vaak betrokken bij een klapper, waardoor uiteindelijk ook het ontwikkelingsbudget van Haas onder druk stond. Aan het einde van het jaar werd bekend dat Schumacher zijn dagen voorlopig zijn geteld in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Doohan op pole position om Ocon te vervangen bij Alpine vanaf 2025'

Sainz hield transfermarkt op slot

Vandaag de dag is Schumacher de ontwikkelingscoureur van Mercedes, maar komt hij namens Alpine uit in het World Endurance Championship. Desalniettemin is de Formule 1 nog altijd de tak waarin hij wil terugkeren. Schumacher omschrijft Carlos Sainz als de 'kurk' die op de fles zat, waardoor alle teams wat huiverig waren om een coureur in dienst te nemen. Afgelopen maandag werd bekend dat Sainz bij Williams aansluit en dus zit Schumacher nu rond te kijken. "We zullen moeten afwachten. Ik denk dat alles op dit moment heel open ligt in de Formule 1. Ik bedoel dat er nog steeds drie of vier teams zijn die zeker stoelen beschikbaar hebben en stoelen die niet gecontracteerd zijn", zo legt hij uit.

Formule 1 zal altijd voorrang hebben

Aangezien Schumacher nu voor Alpine rijdt, is de link met het Formule 1-team snel gelegd, maar volgens diverse bronnen zou reservecoureur Jack Doohan voor het zitje dat Esteban Ocon achterlaat de beste papieren hebben. "Maar goed, veel teams voelen nu niet de druk om een ​​beslissing te nemen. Dat laat mij natuurlijk ook nog een beetje in het ongewisse, maar de Formule 1 zal natuurlijk altijd voorrang hebben in alles wat ik doe. Zolang dat nog niet helemaal voor mij is afgesloten, wacht ik nog even en concentreer ik me daarop", aldus Schumacher.