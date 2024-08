Zak Brown is tijdens de zomerstop gaan golfen met Lando Norris. De CEO van McLaren heeft echter een flinke klap uitgedeeld aan zijn F1-coureur. Eigen schuld, dikke bult, zo laat Brown op Instagram weten.

McLaren maakt momenteel haar beste seizoen in het hybridetijdperk van de Formule 1 mee. Lando Norris en Oscar Piastri hebben allebei een overwinning op zak, de een in de Grand Prix van Miami en de ander in Hongarije. Het is voor het eerst dat McLaren meer dan één zege behaald sinds 2012 en het is voor het eerst dat een team binnen hetzelfde seizoen twee nieuwe Grand Prix-winnaars heeft sinds Williams met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher in 2001. McLaren staat tweede in de tussenstand bij de constructeurs, hun beste positie sinds 2011. Ze hebben hun achterstand op Red Bull Racing gedicht tot 42 punten en de wereldtitel is binnen bereik, zeker als Sergio Pérez niet in vorm komt.

Pak slaag

Het harde werk om die vooruitgang te boeken mag dan ook wel beloond worden tijdens de zomerstop en dus gingen Brown en Norris een dagje erop uit om te golfen met twaalfvoudig European Tour-winnaar Ian Poulter en Olympisch goudenmedaillewinnaar Justin Rose.

Achteraf is het misschien niet zo'n ontspannen dagje geweest, want Brown heeft namelijk per ongeluk een pak slaag uitgedeeld aan Norris. De Amerikaan raakte zijn coureur met een van zijn golfclubs. "Sorry, Lando! De volgende keer moet je maar niet zo dichtbij staan," schreef hij in een story op Instagram.

