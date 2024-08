McLaren-CEO Zak Brown hoopt het 2024-seizoen met twee titels af te sluiten, al erkent hij voor de camera van Sky Sports F1 dat dit nog een lastige klus wordt. Alleen het constructeurskampioenschap vindt hij realistischer en daarvoor wijst de Amerikaan naar Sergio Pérez.

Het Oostenrijkse team zit al een tijdje in haar maag met 'Checo' binnen het team. Op een goede dag kan hij met Max Verstappen mee om te knokken om de bovenste plekken, maar in 2024 is meer dan eens gebleken dat de goede vorm niet makkelijk te vinden is voor Pérez. Ondanks de slechte reeks heeft Red Bull Racing hem aangehouden als teamgenoot van de Nederlander, maar gezien de recente vorm, lijkt het Oostenrijkse team daardoor het constructeurskampioenschap in te leveren.

Artikel gaat verder onder video

'Pérez is toch wel een probleempje'

McLaren zit daardoor al handenwrijvend naar het einde van het jaar uit te kijken. "Ja, ze [Red Bull red.] zitten in de situatie dat ze twee teams hebben en een heel opleidingsprogramma. Ze zitten in een situatie dat één coureur het kampioenschap leidt, de andere staat op de zevende plek. [Pérez is een] geweldige coureur en heeft races gewonnen. We weten dat hij capabel genoeg is om weer te winnen op een bepaald punt, maar dat is momenteel toch wel een probleempje", zo ziet Brown.

'Blij dat ik géén problemen met coureurs heb'

Bij zijn eigen team heeft hij twee coureurs die aan elkaar gewaagd zijn, dat Red Bull niet voor zo'n situatie heeft gekozen, dat snapt hij niet, maar tegelijkertijd is het ook niet zijn probleem. "Ik weet natuurlijk niet wat daar allemaal aan de hand is. Dat moeten ze uitzoeken, ik ben blij dat ik géén problemen met de coureurs heb", aldus de CEO van McLaren.

Gerelateerd