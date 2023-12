Lars Leeftink

F1 CEO Stefano Domenicali zegt dat het aantal sprintraces gedurende het seizoen voorlopig op zes zal blijven, maar sluit niet uit dat er op basis van een vergadering die in februari gehouden wordt, aanpassingen aan het format worden gedaan of andere veranderingen worden doorgevoerd. De Italiaan is wel van mening dat er wel degelijk interesse is in het behouden en uitbreiden van de korte races.

Tegenover het Italiaanse La Politica Nel Pallone stelt Domenicali dat het idee dat er geen interesse is in het verbeteren of uitbreiden van het format rondom sprintraces, niet juist is. Volgens de Italiaan is er juist veel interesse en moet de Formule 1 hierover nadenken om alle potentie eruit te kunnen halen. "Uit de gegevens blijkt dat er interesse is. Voor de nieuwe fans geeft het concept van dagen die uitsluitend gewijd zijn aan vrije trainingen niet die sportieve impuls en interesse waar jongeren van lijken te houden."

Andere sporten veranderen ook

Volgens Domenicali kan de Formule 1 niet stilstaan en moet het zich proberen door te ontwikkelen. Daarbij kijkt de Italiaan ook naar andere sporten over de hele wereld die veranderingen doorvoeren. "Het is geen toeval dat zoveel sporten aan het veranderen zijn, neem NBA [basketbalcompetitie in de Verenigde Staten] en honkbal. Iedereen moet aandacht besteden aan wat er in de wereld gebeurt. Wij waren een van de eersten en we moeten deze proactieve aandacht en houding vasthouden in het belang van degenen die onze fans zijn."

Plannen rondom sprintraces

F1 heeft het aantal sprintraces al van drie naar zes per seizoen uit weten te breiden. In principe blijft dit aantal voorlopig zo staan, maar kunnen er wel veranderingen komen op het gebied van het format van een weekend met een sprintrace, aldus Domenicali. Dit gaat allemaal besproken worden in een vergadering die in februari op het programma staat "Op de kalender blijven zes sprintraces staan. We hebben begin februari een vergadering waar we nadenken over enkele operationele veranderingen met betrekking tot parc fermé-regels en misschien een ander format. Ik kan nergens op vooruitlopen, niet omdat ik dat niet wil, maar omdat we eerst een overeenkomst vinden, deze ondertekenen en dan verder gaan."