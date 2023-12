Lars Leeftink

Donderdag 21 december 2023 06:59

Het F2-seizoen 2024 begint in maart al, maar in tegenstelling tot F1 kennen we hier nog niet alle namen die volgend seizoen actief zullen zijn in de klasse waar de getalenteerde coureurs zich mogen laten zien. Er moeten nog vijf stoeltjes ingevuld worden. Een overzicht van de huidige grid voor 2024.

In 2023 werd Théo Pourchaire met 203 punten wereldkampioen door Frederik Vesti (192 punten) en Jack Doohan (168 punten) af te troeven. Negen coureurs zouden in totaal meer dan 100 punten scoren, waaronder Richard Verschoor. De Nederlander scoorde 108 punten en won een race in Oostenrijk, maar aansluiting met de toppers in de Formule 2 kreeg hij niet. In 2024 gaat er veel veranderen.

Grid 2024

In 2024 keert de top vier van 2023 niet terug. Pourchaire, Vesti, Doohan en Iwasa zullen in 2024 ergens anders actief zijn en zijn uitgeleerd in F2. Victor Martins lijkt wel terug te keren in F2, maar officieel is dit nog niet. Een paar teams hebben hun line-up van twee coureurs al compleet. Zo gaat Invicta Virtuosi Racing met F3-kampioen Gabriel Bortoleto en Kush Maini het seizoen 2024 in, terwijl het Nederlandse MP Motorsport dit gaat doen met Franco Colapinto en Dennis Hauger. Campos zal Isack Hadjar en Josep Maria Marti als coureurs hebben, terwijl Hitech met Paul Aron en de Belg Amaury Cordeel mee zal doen. Ook bij Rodin en Prema hebben ze hun line-up voor 2024 al geopenbaard: Zane Maloney en Ritomo Miyata zullen voor Rodin rijden, terwijl Andrea Kimi Antonelli naast Oliver Bearman zal rijden en zijn debuut gaat maken in F2 zonder ook maar een minuut in F3 te hebben gereden.

Verschoor

Richard Verschoor zal in 2024 ook weer actief zijn in F1, dit keer namens Trident. Wie zijn teamgenoot zal zijn is nog niet duidelijk. Bij het Nederlandse Van Amersfoort Racing hebben ze naast Enzo Fittipaldi ook nog een stoeltje beschikbaar. Hetzelfde geldt voor ART (Zak O'Sullivan), DAMS (Jak Crawford) en PHM (Joshua Dürksen). Naast Pourchaire, Vesti, Doohan en Iwasa keren ook Jehan Daruvala (Formule E) en Clément Novalak (European Le Mans Series) niet terug in F2.