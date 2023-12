Brian Van Hinthum

Richard Verschoor is ook het komende seizoen weer actief in de Formule 2. De Nederlander heeft voor het vierde opeenvolgende jaar een stoeltje op de grid weten te bemachtigen en gaat rijden voor Trident Team, de renstal waar hij ook in 2022 al voor uitkwam.

Verschoor is ook het komende seizoen weer actief in de klasse onder de Formule 1. De Nederlander heeft opnieuw een stoeltje binnen de Formule 2 weten binnen te halen en krijgt wederom de kans om te gaan rijden voor Trident Team, een oude bekende. In 2022 verdedigde de coureur uit Benschop al de kleuren van diezelfde renstal, waar ook Bent Viscaal ooit voor uitkwam. Het wordt het vierde jaar op rij waarin Verschoor actief is in de hoogste opstapklasse richting de Formule 1.

Reactie Verschoor

De Nederlander deelt op Instagram het heugelijke nieuws: "Ik ga rijden voor Trident tijdens het Formule 2-seizoen van 2024! Ik ben ontzettend blij om terug te keren bij de Italiaanse familie en kijk ernaar uit om constant de nieuwe auto samen te ontwikkelen. Ik ben enorm dankbaar voor deze kans en klaar voor de uitdagingen die voor mij liggen!", schrijft de 23-jarige rijder ter begeleiding van het bericht dat hij geplaatst heeft.