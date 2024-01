Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 14:24

Logan Sargeant maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1. De Amerikaan komt uit voor het team van Williams. Voordat hij in de koningsklasse van de autosport terechtkwam, reed hij in de Formule 2. Volgens Sargeant is het gat tussen de auto's in F1 en F2 te groot.

Williams werd in 2023 zevende in het constructeurskampioenschap, een van haar beste resultaten van de afgelopen jaren. De formatie uit Grove scoorde 28 punten, waarvan Alexander Albon 27 voor zijn rekening had genomen. Bij Sargeant bleef de teller op 1, dankzij de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc na de Grand Prix van de Verenigde Staten. De rookie werd geklasseerd als tiende om de eerste Amerikaan te worden met een punt in de Formule 1 sinds Michael Andretti in 1993 op het podium stond na de Italiaanse Grand Prix op Monza. Sargeant is een van de vele coureurs die richting de F1 is doorgestroomd via de GP2 Series en het FIA Formule 2-kampioenschap.

Heel veel kleine details

"Het heeft 100% geholpen," antwoordde Sargeant op de vraag van Motorsport.com of de Formule 2 heeft geholpen bij zijn overstap naar de Formule 1. "Ik denk dat F2 een geweldig kampioenschap is dat geweldige coureurs heeft, maar ik vind dat het gat tussen de auto's waarschijnlijk wat te groot is voor wat het had moeten zijn. Er zijn simpelweg heel veel kleine details in F1 en er zijn veel meer dingen die aan de performance kunnen bijdragen dan gewoon in de auto stappen en gasgeven, zoals je dat doet in F2." De Formule 2 stapt dit jaar over van het Dallara-chassis van 2018 naar een gloednieuwe auto van de Italiaanse fabrikant om het meer in lijn te brengen met de huidige auto's met groundeffect in F1.

Niet snel genoeg

"Er zijn zoveel dingen die je kan doen vanuit het aspect van het rijden die je niet genoeg kan doen in een F2-auto," vervolgde Sargeant over het verschil met de veel complexere F1-bolides. "Voor mijn gevoel is dat het gedeelte wat je mist. In F2 stap je gewoon in en ga je rijden, in tegenstelling tot F1 waar zoveel dingen moeten samenkomen voordat je snel bent. En dat is wat F2 zeker mist. En ja, de auto's zijn naar mijn mening dan gewoon niet snel genoeg."