Lars Leeftink

Zaterdag 6 januari 2024 09:56

James Key, technisch directeur van Stake F1 Team, heeft toegegeven dat het project rondom de samenwerking met Audi en Sauber pas ergens in 2027 als compleet product gezien kan worden. Audi is vanaf 2026 de motorleverancier van Sauber.

Tot die tijd zal Sauber in 2024 en 2025 als Stake F1 Team door het leven gaan, omdat er eind 2023 een einde kwam aan de samenwerking met Alfa Romeo. In gesprek met Motorsport.com laat Key weten wat voor voortgang Sauber en Audi aan het maken zijn. De partijen zijn nu bezig met het aantrekken van versterkingen. "Wat de volgende stappen betreft, is er een heel belangrijk goed gedocumenteerd plan. We zijn er al mee bezig. En het aantrekken van het juiste talent om het team te versterken met een aantal zeer goede talenten die er al zijn, is duidelijk een prioriteit waar we op de achtergrond hard aan werken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de volledige grid voor het Formule 1-seizoen 2024

Gardening leave

Toch maakt gardening leave [periode tussen vertrek van een werknemer bij het vorige team en startmoment bij het nieuwe team] het ook voor Audi en Sauber lastig om al met een compleet team aan de voorbereidingen te beginnen. "Er is natuurlijk een aanlooptijd voor mensen, gardening leave. Dus daar zijn we ons van bewust. We wachten daar zeker niet op, er zijn veel dingen die we nu al kunnen doen zonder extra mensen. Maar uiteindelijk, om onze doelen te bereiken, moeten we op alle belangrijke gebieden uitbreiden, en in feite op alle gebieden. Overal moet een stap omhoog worden gezet, ongeacht waar we ons in dat proces bevinden."

2027 pas gereed?

Key denkt dan ook niet dat aan het begin van het seizoen 2026 alles al geregeld is. Hij verwacht dat voor Sauber en Audi het seizoen 2026 nog een tussenjaar gaat zijn en dat vanaf 2027 alles pas geregeld is en iedereen op zijn plek zal zitten. "Ik denk dat we uiteindelijk waarschijnlijk pas rond 2027 het eindproduct zullen zijn waar we naar streven, omdat er nog veel te doen is. Maar we zullen veel beter in vorm zijn als we 2026 naderen. En dat geeft ons de kans om de stap voorwaarts te maken die we nodig hebben."