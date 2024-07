De markt van de coureurs is dit jaar al vroeg op gang gekomen, maar er zijn nog flink wat stoeltjes voor 2025 te verdelen. Zo zoekt onder meer Kick Sauber, dat vanaf 2026 gaat samenwerken met Audi, nog een coureur naast Nico Hülkenberg. Allard Kalff beweert dat er een verrassende nieuwe naam is toegevoegd aan de opties.

Bij Viaplay zegt Kalff tijdens de uitzending van de eerste vrije training in Hongarije dat ook de naam van George Russell toegevoegd kan worden aan het lange lijstje aan coureurs waar Sauber en Audi interesse in hebben. "Als je alle namen voorbij hoort komen, en ja er wordt gesproken over Liam Lawson, maar ze willen ook Carlos Sainz. De laatste in het rijtje van mensen die daar schijnbaar op de lijst staat is George Russell. Dan denk ik toch ook: zouden ze gewoon een Grand Prix-winnaar willen hebben in die auto? Waarom is Alonso naar Aston Martin gegaan: toen Vettel stopte, wilde ze een racewinnnaar in die auto zetten. Dat zou bij Audi ook het geval kunnen zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wereldwijde storing CrowdStrike brengt Mercedes in problemen in Hongarije

Heeft Mercedes wel vertrouwen in Russell?

Russell heeft dit seizoen al een zege geboekt in de Formule 1 en voldoet daar dus aan. Kalff vraagt zich gezien de geruchten af of Mercedes wel in de Brit gelooft als leider van het team. "Ik roep al een maand of zes: sinds ze [bij Mercedes] met Antonelli in de weer zijn en op de achtergrond heel graag Max Verstappen willen hebben, dan zou ik mij als Russell ook niet heel fijn voelen. Dan krijg je niet het gevoel dat ze een team om je heen willen bouwen de komende jaren."

Gerelateerd