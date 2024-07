De eerste vrije training in Hongarije staat op het punt van beginnen, maar bij het Formule 1-team van Mercedes zitten ze nog met de handen in hun haar vanwege een softwareprobleem. Een wereldwijde storing bij CrowdStrike, dat ook samenwerkt met Mercedes, zorgt ervoor dat de computers niet meer werken.

CrowdStrike is een softwarebedrijf dat de systemen van haar klanten beschermt tegen cyberaanvallen, maar een laatste update van hun software heeft voor grote problemen gezorgd. De update die het bedrijf heeft gemaakt voor klanten met een Windows-systeem, bevat een enorm probleem, waardoor computers compleet onbruikbaar worden gemaakt. Mercedes, dat sinds 2019 samenwerkt met CrowdStrike, is in Hongarije - kort voor de start van het raceweekend - ook getroffen door de problemen. Datzelfde geldt voor de systemen van de teams die gebruikmaken van de Mercedes-klantmotoren. "We werken nauw samen met onze partners bij CrowdStrike om de impact te beperken", zo heeft de woordvoerder van Mercedes inmiddels bevestigd tegenover RaceFans.

Wereldwijd problemen bij luchthavens en ziekenhuizen

De storing bij CrowdStrike zorgt voor gigantische problemen, ook buiten de paddock. Diverse luchthavens, ziekenhuizen en televisiestations werken met de software van deze partij en zij melden dan ook aanzienlijke problemen. Televisiekanalen zijn uit de lucht gehaald en ziekenhuizen en dokterspraktijken hebben hun activiteiten moeten terugschroeven vanwege de storing. "CrowdStrike werkt actief samen met klanten die getroffen zijn door een defect dat is gevonden in een enkele contentupdate voor Windows-hosts", zo laat CrowdStrike-CEO George Kurtz weten. Computers met een ander besturingssysteem dan Windows zijn niet getroffen door het probleem.

Geen cyberaanval of beveiligingsincident

CrowdStrike benadrukt ondanks de wereldwijde paniek dat er geen kwade geest zit achter het pijnlijke incident. “Dit is geen beveiligingsincident of cyberaanval. Het probleem is geïdentificeerd, geïsoleerd en er is een oplossing geïmplementeerd", zo laat Kurtz weten. De oplossing moet echter nog wel naar alle klanten worden verspreid en dit kost de nodige tijd. Of Mercedes de problemen voor de eerste vrije training heeft opgelost, is even afwachten, maar de Duitse renstal zelf is hoopvol. Alle systemen van Mercedes worden handmatig nagelopen.

