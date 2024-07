Audi en Sauber kondigen eerste partner en sponsor aan voor Formule 1-seizoen 2026

Het Formule 1-project van Audi en Sauber begint steeds meer vorm te krijgen. De Duitse autogigant kondigde vandaag een strategische F1-partnerschap aan met oliemaatschappij BP.

Het is al sinds augustus 2022 bekend dat Audi een nieuwe motorleverancier zal worden in de koningsklasse van de autosport. Het zal vanaf 2026 de power units produceren voor Kick Sauber. Hier en daar waren er wel geruchten dat Audi zou hebben overwogen de stekker eruit te trekken. In september 2023 nam Gernot Döllner het stokje over van Markus Duesmann en de nieuwe CEO van Audi zou niet volledig achter het F1-project hebben gestaan. Er was naar verluidt ook onenigheid tussen Döllner en Oliver Hoffmann, de Chief Development Officer, over de toekomst van het autobedrijf. Audi zal echter binnenkort volledig inzetten op de Formule 1 door 100% van de aandelen over te nemen van Sauber. Andreas Seidl, voormalig teambaas van de Porsche LMP1- en McLaren F1-renstallen en nu CEO van Sauber, zal de CEO van het Audi Formule 1-team worden. Hoffmann, die vroeger ook al hoofd van Audi Sport was, is de algeheel vertegenwoordiger van het gehele project. Nico Hülkenberg werd afgelopen april als eerste coureur aangekondigd. De man uit Emmerik zal zich volgend jaar al bij Sauber voegen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Audi focust zich op Lawson nu Sainz naar Williams vertrekt'

BP en Castrol

Omdat Audi vroeg is begonnen aan de ontwikkeling van de power unit, was BP daar al bij betrokken. De verbrandingsmotor en de brandstof die erin gaat, moeten natuurlijk bij elkaar horen. Vandaag pas werd de samenwerking officieel aangekondigd. BP zal de duurzame brandstof ontwikkelen voor de krachtbronnen die vanaf 2026 meer afhankelijk zullen worden van de elektrische motor. Om aan de vereisten te voldoen moet de BP-brandstof 65% minder koolstofdioxide uitstoten dan 'normale' benzine.

Audi werkt ook samen met Castrol, een dochteronderneming van de Britse oliemaatschappij die het in 2000 voor meer dan 4 miljard euro overnam. BP zal voor de Audi-verbrandingsmotor een speciaal Castrol Edge-smeermiddel ontwikkelen, terwijl de elektrische componenten van de power unit gebruik zullen maken van de Castrol On-koelmiddelen. Audi won het World Rally Championship met Castrol-olie in de jaren tachtig met de welbekende Audi quattro S1 en Castrol was tevens de partner van Audi tijdens hun succesvolle periodes in het FIA World Endurance Championship en op Le Mans, evenals in de Formule E.

© Audi AG

OOK INTERESSANT: Kick Sauber sleept voormalig hoofd aerodynamica Red Bull binnen in aanloop naar Audi-debuut

Naar een hoger niveau

"Audi en BP werken al vele jaren succesvol samen in de autosport. We zijn ontzettend blij om deze speciale samenwerking naar een hoger niveau te tillen in de Formule 1," vertelde Seidl. "Audi staat voor 'Vorsprung durch Technik'. BP en Castrol streven er ook naar om de beste technologieën te leveren op het gebied van brandstoffen en smeermiddelen. Dit past perfect bij elkaar. Het is een sterk signaal voor het toekomstige Audi F1-fabrieksteam dat we deze samenwerking al zo vroeg hebben kunnen veiligstellen. Veel gerenommeerde bedrijven tonen interesse om met Audi samen te werken in de Formule 1."

Gerelateerd