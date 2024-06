Kick Sauber heeft een voormalig topman van McLaren en Red Bull getekend ter voorbereiding op de intrede van Audi in 2026. Stefano Sordo is een dag na de F1 Grand Prix van Canada aangekondigd als de nieuwe Performance Director van het team.

Sordo heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de koningsklasse van de autosport. Hij begon zijn carrière in de Formule 1 bij Arrows als race- en test-engineer in 2001, toen Jos Verstappen in de bekende Orange-auto reed, voordat hij in 2003 overstapte naar Jaguar. Red Bull Racing nam het Ford-fabrieksteam over na 2004 en Sordo bleef aan als race-engineer. Hij bleef bij de energiedrankfabrikant actief tot en met 2016, waarvan de laatste tien seizoenen als hoofd van aerodynamische prestaties. De Italiaan speelde een grote rol bij de ontwikkeling van de auto's die Sebastian Vettel vier kampioenschappen bezorgden en de eerste overwinning van Max Verstappen. Vanaf oktober 2016 ging hij bij McLaren aan de slag als directeur van de vehicle performance-afdeling, voordat hij een uitstapje maakte naar de IndyCar Series en IMSA bij Rahal Letterman Lanigan Racing voor twee seizoenen.

Belangrijke stap in ontwikkeling van technische afdeling

Kick Sauber maakte het vandaag officieel dat Sordo zich bij de Zwitserse renstal zal voegen als directeur van performance, een plek binnen het team die speciaal voor hem gecreëerd is. Hij zal direct onder technisch directeur James Key aan de slag gaan en zal zijn ervaring gebruiken ter voorbereiding op het debuut van Audi in 2026.

"De aanstelling van Stefano is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de structuur van onze technische afdeling," liet Sauber Group-CEO Andreas Seidl weten. "Stefano weet wat een team nodig heeft om te winnen, brengt een boel ervaring naar het team en, met de verschillende rollen die hij in het verleden heeft gespeeld, zit hij hier op de perfecte plek om de sterke kanten, maar ook de zwakke kanten van onze technische ondernemingen te analyseren, en waar nodig in actie te komen. We hebben een sterk technisch team in Hinwil and Stefano's aanstelling zal ons helpen om die vaardigheden te benutten en ze om te zetten in prestaties, terwijl we in deze cruciale periode van ons team doorgaan met de voorbereidingen van het debuut van het Audi-fabrieksteam."

Sordo kijkt ernaar uit om zich bij Kick Sauber te voegen: "Ik ben verheugd om een rol aan te nemen die een directe impact zal hebben op de prestaties die we al hebben binnen ons bedrijf, en om te helpen het naar een hoger niveau te tillen. Het team ligt op een cruciaal kruispunt in zijn geschiedenis met het begin van het Audi-avontuur dat steeds dichterbij komt, en ik kijk ernaar uit om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan."

