Het team van Audi gaat met Nico Hülkenberg en nog een nader te noemen teammaat voor de Duitser vanaf 2026 de strijd aan in de Formule 1. Opmerkelijk genoeg werd er een eerste conceptversie voor de gloednieuwe wagen op donderdag in Doetinchem gesignaleerd. GPFans ging langs op locatie en legde de eerste beelden vast.

Het was al een tijdje bekend dat Audi en Sauber vanaf 2026 samen gingen werken. Alfa Romeo was tot eind 2023 titelsponsor en partner van Sauber, maar daar kwam eind vorig jaar dus een einde aan. In 2024 en 2025 zal het team door het leven gaan als Stake F1 Team, met de kleuren groen en zwart die domineren. In 2026 maakt het team van Audi echter officieel zijn intrede in de koningsklasse. De Duitse wagengigant beschik vanaf dat jaar over een team in de Formule 1 en zal met Hülkenberg en nog een nader bekend te maken teamgenoot de strijd willen aangaan met de grote namen in de hoogste tak van motorsport.

Exclusieve beelden

2026 is natuurlijk nog even weg, maar opmerkelijk genoeg is een eerste concept voor de gloednieuwe bolide van dat jaar al in het openbaar gesignaleerd. Niet zomaar op een plek, maar de promotiebolide staat uitgerekend in Doetinchem in het oosten van Nederland. GPFans ging langs op locatie bij autodealer Huiskes-Kokkeler Doetinchem, waar ze wegens een speciale opening van het bedrijf wisten te regelen dat de exclusieve wagen op dit moment in de showroom tentoongesteld wordt. De wagen is dominerend zwart, grijs en rood gekleurd en geeft een eerste indicatie van het wapentuig waar Audi in 2026 teams als Ferrari, Mercedes en Red Bull het vuur aan de schenen mee wil leggen.

Heel vet! Het team van Audi maakt in 2026 zijn intrede in de Formule 1 en het concept van de wagen staat zomaar in Nederland! In Doetinchem, welteverstaan. De eerste beelden van het 2026-concept zijn hier! 🔥 pic.twitter.com/4UykQGIJ4r — GPFans NL (@GPFansNL) May 30, 2024

