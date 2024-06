Het team van Sauber is op dit moment hard op weg met de overgang naar het instapmoment van Audi in 2026. Vanaf dat moment hoopt men een aanval te doen op de topteams in de Formule 1. In het kader daarvan heeft het team nu in ieder geval een belangrijke nieuwe pion aan met management toegevoegd.

Momenteel rijdt de renstal van Sauber, met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu in de gelederen, nog altijd onder die naam in de koningsklasse. Vanaf 2026 slaat echter het grote Duitse Audi de handen ineen met de renstal. Doel: een serieuze aanval wagen op de huidige topteams in de Formule 1. Het wordt nog wel de vraag op welke manier men dat gaat doen. Nico Hülkenberg is één van de belangrijke pionnen die op dit moment al vastgelegd is om die aanval in te gaan zetten, terwijl men met Carlos Sainz nog altijd probeert op een topcoureur toe te voegen aan de renstal.

Nieuwe voorman

Niet alleen op de grid moeten alle plekken precies goed ingevuld worden om daadwerkelijk kans te maken de top aan te vallen. Ook buiten het circuit moet alles tot in de puntjes geregeld zijn om mee te kunnen met de grote teams in de koningsklasse. In het kader daarvan heeft CEO Andreas Seidl met nieuwbakken Chief Commercial Officer Stefano Battiston er een nieuwe topman bijgekregen. Battiston gaat zich voor Sauber richten op alle commerciële aspecten van Sauber Motorsport en het Audi F1-project. Dit zijn onder meer marketing, merk en inhoud, samenwerkingen, bedrijfsontwikkeling en merchandise.

CEO reageert

Seidl reageert vanuit het team blij op de aanstelling: "Het aanwijzen van Stefano is een belangrijke volgende stap in onze overgang naar het Audi-fabrieksteam vanaf 2026. Het zorgt voor een goede basis waarop we verder willen bouwen met het voorbereiden van onze entree in de Formule 1 met Audi. We willen zeker weten dat we commercieel gezien voorliggen op onze concurrenten." Nadat Seidl vertelt over zijn eerdere samenwerking met de nieuwe kopman, legt hij het belang van de transfer uit: "Er is een race op het circuit en een race naast het circuit. Wij willen ze allebei winnen."

