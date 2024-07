Mattia Binotto maakt zijn rentree in de Formule 1 en dat doet de voormalig Ferrari-teambaas bij het nieuwe Audi-project. De Duitse autogigant, dat vanaf 2026 de Sauber-renstal zal runnen, heeft aangekondigd dat Binotto de posities van Andreas Seidl en Oliver Hoffmann overneemt.

Het is al sinds augustus 2022 bekend dat Audi een nieuwe motorleverancier zal worden in de koningsklasse van de autosport. Het zal vanaf 2026 de power units produceren voor Kick Sauber. Hier en daar waren er wel geruchten dat Audi zou hebben overwogen de stekker eruit te trekken. In september 2023 nam Gernot Döllner het stokje over van Markus Duesmann en de nieuwe CEO van Audi zou niet volledig achter het F1-project hebben gestaan. Er was naar verluidt ook onenigheid tussen Döllner en Oliver Hoffmann, de Chief Development Officer, over de toekomst van het autobedrijf. Audi zal echter volledig inzetten op de Formule 1 en heeft 100% van de aandelen overgenomen van Sauber. Andreas Seidl, voormalig teambaas van de Porsche LMP1- en McLaren F1-renstallen, werd de CEO van Sauber en zou de CEO van het Audi Formule 1-team worden. Hoffmann, die vroeger ook al hoofd van Audi Sport was, werd de algeheel vertegenwoordiger van het project. Nico Hülkenberg kondigde afgelopen april aan Haas te verlaten en de coureur uit Emmerik zal zich volgend jaar al bij Sauber voegen.

Binotto nieuwe COO en CTO

Audi heeft, anderhalf jaar voordat het haar intrede zal maken in de Formule 1, aangekondigd dat Seidl en Hoffmann het team hebben verlaten. Mattia Binotto zal de posities van Chief Operating Officer (COO) en Chief Technical Officer (CTO) op zich nemen. De in Zwitserland geboren Italiaan was vanaf 1995 werkzaam bij Ferrari op de motorafdeling, voordat hij daar het hoofd van werd in 2013. Drie jaar later kreeg hij de promotie als CTO van de Scuderia en in 2019 volgde hij Maurizio Arrivabene op als teambaas. Na 2022 moest Binotto plaatsmaken voor Frédéric Vasseur.

"Ik ben heel blij dat we Mattia Binotto hebben kunnen aantrekken voor ons ambitieuze Formule 1-project," vertelde Döllner. "Met zijn ruime ervaring van meer dan 25 jaar in de Formule 1 zal hij ongetwijfeld een enorme bijdrage kunnen leveren voor Audi. Ons doel is om het gehele project op F1-snelheid te brengen door middel van heldere managementstructuren, duidelijke verantwoordelijkheden en efficiënte besluitvormingsprocessen. Hiervoor moet het team zelfstandig en snel kunnen handelen. Ik wil Oliver en Andreas bedanken voor de belangrijke rol die ze hebben gespeeld bij het tot stand brengen van onze deelname aan de Formule 1 en hun inzet bij de voorbereiding ervan."

