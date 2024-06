Kick Sauber heeft tussen de F1 Grands Prix van Canada en Spanje absoluut niet stilgezeten. Bij Zhou Guanyu is er van chassis gewisseld en zijn bolide is van top tot teen opnieuw opgebouwd. De Chinese coureur legt uit waarom.

De Zwitserse renstal maakt dit jaar een rampzalig seizoen mee. Kick Sauber maakte in 1993 haar debuut in de Formule 1 en is bijna altijd een solide middenvelder geweest. In 2008 was het samen met BMW zelfs vaak vooraan te vinden met Robert Kubica als titelkandidaat. Alleen in 2014 behaalde Sauber geen punten en alleen in 2017 werden ze laatste in het constructeurskampioenschap. Tegenwoordig is het team waar Valtteri Bottas en Zhou voor uitkomen alleen nog maar achteraan het veld te vinden. Uit Q1 proberen te komen blijkt al een uitdaging en de pitstops lopen totaal niet soepel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kick Sauber sleept voormalig hoofd aerodynamica Red Bull binnen in aanloop naar Audi-debuut

Erg stijf

Het dieptepunt voor Zhou kwam tijdens de Canadese Grand Prix, toen hij niet alleen in de eerste vrije training crashte, maar ook in de derde vrije training. Het team uit Hinwil heeft besloten om in aanloop naar het weekend in Spanje en een reeks van vijf races in zes weken een oud chassis in te zetten. "Voor mijn gevoel is de auto heel erg stijf over de hobbels," begon Zhou tegenover de aanwezige media op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Ik ben er daarom niet toe in staat om te pushen. De fout die ik bijvoorbeeld maakte in VT3 in Montreal, was echt heel slecht. Plotseling raak je een hobbel en de auto gaat gewoon in de rondte. Dit is iets dat, laten we zeggen, raar en een beetje schokkend was."

OOK INTERESSANT: Sainz vertelt 'het laatste nieuws' wat betreft zijn toekomst: "Besluit wordt zeer binnenkort genomen"

Alles terug naar vóór Imola

"Maar we hebben een boel veranderingen aangebracht voor dit weekend wat betreft alles terug te halen naar een andere specificatie om er zeker van te zijn dat ik het gevoel van begin dit jaar terugkrijg," vervolgde de man uit Shanghai. "Dus ik kijk uit naar dit weekend, omdat het net is als met een schone lei beginnen. Ik ben van chassis gewisseld en best wel wat andere onderdelen [in Imola], en dus veranderen we alles weer terug naar zoals het daarvoor was." Hij legde uit dat "je nooit precies weet of het probleem slechts het chassis is."

Gerelateerd