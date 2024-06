Het Formule 1-team van Sauber/Audi heeft de jacht geopend op Red Bull-coureur Liam Lawson, nu Carlos Sainz naar verluidt naar Williams vertrekt, en Esteban Ocon aanstalten maakt om bij Haas te tekenen. Dat meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Autofabrikant Audi neemt vanaf 2026 het volledige Formule 1-team van Sauber over, en zal zodoende als fabrikant toetreden tot de koningsklasse van de autosport. Dat jaar worden er nieuwe motorische reglementen geïntroduceerd, wat het bij uitstek een geschikt moment maakt om als fabrikant aan te sluiten op de startgrid. Het seizoen van 2025 wordt hierdoor een transitiejaar, waarin de renstal uit zal komen als Sauber. Dit jaar voert de formatie campagne als Stake F1, voorheen was Alfa Romeo de naamsponsor.

Sainz naar Williams?

Alhoewel Audi een grote naam is in de autosport, heeft de Duitse fabrikant moeite om de line-up voor 2025 te completeren. Nico Hülkenberg is inmiddels binnengehaald voor de lange termijn, maar wie er volgend jaar plaats zal nemen naast de Duitser, is nog een groot vraagtekenen. In eerste instantie werd er ingezet op de komst van Carlos Sainz. De Spanjaard moet eind dit jaar bij Ferrari vertrekken, en heeft via zijn vader korte lijntjes met het merk. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat Sainz vanaf 2025 plaats zal nemen naast Alexander Albon bij Williams.

Ocon, Gasly en Tsunoda van de markt

Esteban Ocon heeft ook de interesse van Audi gewerkt. De Fransman vertrekt eind dit jaar bij Alpine, maar staat volgens het geruchtencircuit op het punt om een contract bij het team van Haas te tekenen. Teammaat Pierre Gasly behoorde ook tot de mogelijkheden voor de Duitser, maar de Fransman blijft naar verluidt bij zijn huidige werkgever. Ook Yuki Tsunoda was een gewilde kandidaat, maar de Japanner heeft onlangs bijgetekend bij Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. Daarmee nemen de opties in hoog tempo af voor Audi, dat momenteel beschikt over de huidige coureurs: Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Zij hebben beiden nog geen contract voor na 2024.

Liam Lawson

Audi heeft volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com daarom nu ingezet op de komst van Liam Lawson, de 22-jarige reservecoureur van Red Bull. Lawson heeft zichzelf afgelopen jaar als invaller bewezen in de Formule 1, maar zal zelf hopen op het tweede zitje bij Visa Cash App RB, om zo zicht te houden op een eventueel stoeltje bij Red Bull Racing. Daar moet echter de keuze nog gemaakt worden tussen Lawson of het verlengen van Daniel Ricciardo, die momenteel een slecht seizoen kent, maar hoog op het favorietenlijstje van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner staat. Audi heeft dus weinig beweegruimte, en zal snel moeten toeslaan als ze ongeschonden uit het huidige silly season willen komen.

