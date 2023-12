Lars Leeftink

Het seizoen 2023 in de Formule 1 zit erop, waardoor we in rap tempo ook richting het seizoen 2024 gaan. Er is inmiddels volledige duidelijkheid wat betreft de grid voor volgend jaar, waardoor de balans opgemaakt kan worden. Hoe ziet de grid van 2024 eruit en wat zijn de veranderingen?

Vorig jaar leverde de stoelendans voor 2023, in de Formule 1 ook wel bekend als 'Silly Season', veel spektakel en controversie op. Zo vertrokken Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Nicholas Latifi en Sebastian Vettel en keerde Nico Hülkenberg terug in de Formule 1 bij Haas. De focus lag echter op de situatie bij Alpine, waar Fernando Alonso vertrok richting Aston Martin na het nieuws omtrent het pensioen van Sebastian Vettel. Vervolgens bleek Oscar Piastri niet bij Alpine te willen blijven, ondanks dat Alpine hem al voor 2023 had aangekondigd, en vertrok de Australiër naar McLaren. Alpine ging uiteindelijk voor Pierre Gasly, die door AlphaTauri weer vervangen werd door Nyck de Vries. Ook Logan Sargeant kreeg een stoeltje bij Williams als vervanger van Latifi. Alleen bij Mercedes, Red Bull, Ferrari en Alfa Romeo bleef het rustig en bleken dezelfde coureurs terug te keren in 2023.

Zekerheidjes voor 2024

De line-up van elk team voor 2024 is bekend. Max Verstappen heeft nog contract tot eind 2028, terwijl Sergio Pérez voor volgend jaar bij Red Bull Racing nog contract heeft en ondanks zijn wisselvallige prestaties in 2023 in 2024 gewoon weer voor zijn kans mag gaan. Lando Norris (eind 2025 contract) en Oscar Piastri (eind 2026 contract) zijn ook zeker voor 2024, net zoals Charles Leclerc en Carlos Sainz (beide coureurs tot eind 2024 contract). Bij Alpine zien we Pierre Gasly en Esteban Ocon (eind 2024 contract) ook volgend jaar weer in F1 racen.

Ook George Russell en Lewis Hamilton (eind 2025 contract), Alonso en Lance Stroll (eind 2024 contract), Valtteri Bottas en Zhou Guanyu (eind 2025 en 2024 respectievelijk bij Alfa Romeo) en Alex Albon en Logan Sargeant (beide coureurs tot eind 2024 bij Williams) zien we volgend jaar weer terug. Tot slot Haas, waar we Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen (allebei tot eind 2024 contract) gewoon weer terug gaan zien.

Geen veranderingen

Daarmee is de volledige grid die het seizoen 2023 afmaakte, ook in 2024 weer in de koningsklasse te bewonderen. Ten opzichte van begin 2023 is de enige wijziging dat Ricciardo aan het seizoen gaat beginnen bij AlphaTauri en niet Nyck de Vries, die gedurende het seizoen ontslagen werd. Dit is de enige wijziging, maar het is ook de stilte voor de storm. Tijdens het Silly Season van 2024 voor het seizoen 2025 hebben maar zes coureurs zekerheid. De veertien andere coureurs hebben volgend jaar aflopende contracten.

Overzicht grid 2024

Red Bull Racing: Max Verstappen | Sergio Pérez

Mercedes: George Russell | Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc | Carlos Sainz

Aston Martin: Fernando Alonso | Lance Stroll

McLaren: Lando Norris | Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly | Esteban Ocon

Haas: Kevin Magnussen | Nico Hülkenberg

Alfa Romeo: Valtteri Bottas | Zhou Guanyu

Williams: Alex Albon | Logan Sargeant

AlphaTauri: Yuki Tsunoda | Daniel Ricciardo