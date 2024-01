Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 16:11

MP Motorsport is ondertussen een zeer bekende naam in de autosport. Het Nederlandse team boekt ieder jaar weer ontzettend veel successen in de kampioenschappen onder de Formule 1. Henk de Jong vertelt over de koningsklasse en of zijn team daarin zou passen.

MP Motorsport is gevestigd in het Zuid-Hollandse Westmaas. De Jong is al bijna twintig jaar eigenaar van het team dat door Sander Dorsman in diezelfde tijd gemanaged wordt. De Nederlandse formatie komt uit in bijna elke formuleklasse die je je maar kan bedenken. Met Felipe Drugovich sleepten ze in 2022 het FIA Formule 2-kampioenschap binnen. Daarnaast winnen ze ook races in de FIA Formule 3. Ze zijn oppermachtig in het Spaanse Formule 4 waar ze in acht seizoenen in totaal elf kampioenschappen hebben gewonnen. MP Motorsport is ook nog eens succesvol in de Formule Regional-klasses, Eurocup-3 en de F1 Academy.

Drie à vier jaar te laat

"Wij zijn echt een opleidingsteam, wel voor de Formule 1-teams. Wij leiden rijders op voor Williams, voor Red Bull, voor Alpine," begon De Jong bij Ziggo Sport. "We zijn wel heel nauw betrokken bij Formule 1-teams, maar Formule 1 is toch weer een hele andere tak van sport. Dan komt er toch een hele andere wereld op je af. En dat is misschien voor ons nog een stap te ver." De teameigenaar heeft wel naar een mogelijke overstap naar de koningsklasse van de autosport gekeken. "Zeker, zeker. We hebben er heel serieus naar gekeken. We hebben zelfs afgelopen jaar nog contact gehad met Formule 1-teams. Onder andere Haas hebben we gesproken, en Williams hebben we gesproken. Wat goed is voor de teams is dat in drie à vier jaar tijd de prijzen van Formule 1-teams meer dan verdubbeld zijn. Dus misschien hebben we op het verkeerde tijdstip met ze gesproken en hadden we het drie à vier jaar eerder moeten doen. De teams zijn, gelukkig voor die teams, goud waard."

Verstand gebruiken

"Sander Dorsman zit op alle circuits, dus die komt al die mensen tegen," vervolgde De Jong over hoe contact met een Formule 1-team ontstaat. "We hebben al contact met die teams vanwege juniorrijders, dus voor ons is de ingang om een gesprek met een Formule 1-team te hebben vrij makkelijk te doen." Op de vraag of de Nederlander nog steeds met zijn team een intrede wil maken in de Formule 1, antwoordde hij lachend: "Zeker, maar ik moet ook een beetje mijn verstand gebruiken."