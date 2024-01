Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 15:43

De Formule 1 dient met het topniveau dat men vaak laat zien niet alleen als voorbeeld binnen de motorsport. Ook in andere topsporten wordt er wel eens naar de koningsklasse gekeken. De Franse manager Zinedine Zidane vertelt daarover.

Begin vorig jaar baarde het team van Alpine tijdens de onthulling van de nieuwe livery opzien, toen voetballegende Zidane ineens naar voren werd geschoven tijdens de livestream van de presentatie. Het bleek zo te zijn dat de Franse voormalig voetballer in een ambassadeursrol voor Alpine was toegetreden. Dat had later in het jaar zijn uitwerking toen Pierre Gasly en Esteban Ocon op bezoek waren bij de voormalige middenvelder in Madrid om het afgelopen seizoen door te bespreken en een tour te doen voor het Santiago Bernabeu, het stadion van Real Madrid.

Kleedkamergesprekken

Het blijkt nu ook zo te zijn dat Zidane de Formule 1 zelf als een groot voorbeeld ziet. De Franse voetbalmanager, die als één van de beste managers ter wereld wordt gezien, gebruikt de koningsklasse regelmatig in zijn speeches in de kleedkamer: "Het verschil op topniveau komt vaak neer op de kleine details. We hebben het bewijs hier. In mijn kleedkamergesprekken met de spelers gebruik ik vaak de Formule 1", zegt de man die drie keer op rij de Champions League won als trainer.

Topniveau

Hij legt het uit: "Wanneer je binnen drie seconden de banden van een auto kan verwisselen, zoals dat hoort, blaast mij dat omver. Als je dan uiteindelijk een boodschap goed wil laten overkomen, zeg ik bijvoorbeeld: 'Neem de gasten uit de Formule 1, dat is topniveau. Het is het beste van het beste, er bestaat niks beters'", zo besluit de Fransman.