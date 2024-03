Andrea Stella, teambaas van McLaren, is van mening dat Oscar Piastri een mooie toekomst in F1 tegemoet gaat als hij zich blijft ontwikkelen en niet bang is om fouten te maken tijdens zijn eerste jaren in de koningsklasse.

In gesprek met Motorsport.com laat Stella weten erg tevreden te zijn me de ontwikkeling van Piastri. "Het is ontzettend bemoedigend om te bedenken dat dit nog maar het begin van zijn tweede seizoen is. We hebben het niet over aanpassingen op het moment dat er een probleem ontstaat. Het gaat om aanpassingen die moeten voorkomen dat er problemen ontstaan." Piastri heeft in 2024 twee vierde plaatsen en een achtste plaats veroverd, waardoor hij met 28 punten op de vijfde plaats staat in het kampioenschap. De Australiër heeft een punt meer dan teamgenoot Lando Norris.

Rookies moeten problemen kennen

Volgens Stella moeten rookies in F1 leren van problemen, om zo vervolgens een betere coureur te worden. Alleen zo kun je de kwaliteiten ontwikkelen van een wereldkampioen, aldus Stella. "Als je een rookie bent, moet je eerst daadwerkelijk in de problemen komen om te realiseren dat je ook echt in de problemen zit. Maar hij is zich nu al bewust van het feit dat sommige omstandigheden tot problemen kunnen leiden."

Mooie toekomst voor Piastri

Stella zag dat Piastri, waarvan de teambaas van McLaren denkt dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat, in Australië steeds comfortabeler werd. "Toen hij zo aan het rondrijden was op die banden, denk ik dat hij begon te begrijpen waar de limiet ligt, zelfs als hij één kilometer per uur sneller zou gaan. Dat heeft alles met finetunen te maken, het was alsof hij zichzelf aan het kalibreren en testen was. Als je bedenkt op hoeveel punten hij nog kan verbeteren, dan denk ik dat de toekomst er voor Oscar [Piastri] heel goed uitziet."

